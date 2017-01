Nghi can sát hại vợ, mẹ vợ ngày cận Tết nói gì khi bị bắt?

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, vào khoảng 1 giờ sáng 19/1, đối tượng Bùi Kim Hiền (SN 1974) trú tại thôn Lưu Xã, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi (Hưng Yên) đã xuống tay sát hại vợ là chị Lê Thị Nhung (SN 1974), mẹ vợ bà Vũ Thị Hoà (SN 1946) và đâm trọng thương bố vợ là ông Lê Xuân Lược (SN 1941).

Hôm qua (20/1), lễ an táng cho hai nạn nhân xấu số đã được chính quyền địa phương và gia đình hoàn tất. Còn ông Lược đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Lễ tang của chị Nhung và mẹ đẻ được lo hoàn tất. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Như Công - Chủ tịch UBND xã Hồ Tùng Mậu biết: “Từ trước đến nay tôi chưa thấy đối tượng nào gây án xong lại có thái độ bình tĩnh đến vậy. Thậm chí, trong quá trình dẫn giải về trụ sở UBND, Hiền còn nói: Thế là mình thắng rồi và bảo lực lượng chức năng nới lỏng còng tay”.

Theo lời kể của ông Công, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 19/1, ông nhận được điện thoại của Ban công an xã thông báo sự việc. Sau đó, ông cùng lực lượng chức năng có mặt tại gia đình bà Hoà. Tại đây công an xã phát hiện chiếc xe đạp của Hiền dựng ở nơi gây án và xác định Hiền có liên quan đến sự việc.

“Khi chúng tôi đến, Hiền ngồi ngay cửa bếp nhà bố mẹ đẻ, trên người mặc quần cộc, áo lót có máu, cạnh đó là con dao gây án và có thái độ điềm tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lúc này, chúng tôi không biết chị Nhung đã tử vong trong nhà", ông Công cho biết.

Đối tượng Bùi Kim Binh tại trụ sở UBND xã Hồ Tùng Mậu. Ảnh: Thanh Hải

Vì đối tượng có hung khí ở bên, cho nên lực lượng chức năng tiến hành thuyết phục và đưa ra nhiều phương án tiếp cận. Khi Hiền không để ý, 4 người đã lao vào quật ngã đối tượng nằm sấp và tra còng số 8 vào tay. Cùng thời điểm này, Ban công an xã báo cáo sự việc lên Công an huyện Ân Thi và Công an tỉnh Hưng Yên.

Tại trụ sở UBND xã, đối tượng khai, khoảng 23 giờ đêm ngày 18/1 sau khi to tiếng với vợ, Hiền đã dùng con tiện bằng gỗ đánh vào phần trán của chị Nhung khiến vợ tử vong.

Sau đó, Hiền cầm dao và đi xe đạp đến nhà ông Lược, bà Hoà (bố mẹ vợ) mục đích truy sát. Tuy nhiên, vì cổng nhà ông Lược khoá trái nên Hiền đã trèo qua tường để vào và ngồi phục ở cửa gần 2 giờ đồng hồ. Khi thấy ông Lược đi vệ sinh, Hiền lao đến chém nhiều nhát vào bố vợ. Thấy chồng kêu cứu, bà Hoà chạy ra cũng bị con rể chém khiến bà tử vong tại chỗ.

Ngôi nhà bố mẹ vợ đối tượng Hiền. Ảnh: Đ.Tuỳ

Gây án xong, Hiền cởi chiếc quần dài đang mặc vứt ra vệ đường và đi về nhà. Lúc này, đối tượng lấy gạo và gà cho lên xe ba gác kéo ra cổng làng để lại ở đó. Khi xong việc, Hiền quay về ngồi ở cửa bếp nhà bố mẹ đẻ.

Theo lời Chủ tịch xã Hồ Tùng Mậu, lúc được dẫn giải về trụ sở xã, Hiền nói bản thân nghe thấy khoảng 7 lần người nhà bên vợ bàn cách cho Hiền uống thuốc sâu, trói vất xuống giếng và tẩm xăng đốt. Vì vậy, Hiền phải "xử lý" những người đó trước khi mình bị hãm hại.

“Hiền là đối tượng bị thần kinh thuộc xã chúng tôi quản lý từ năm 2007. Theo tôi, đây chỉ là suy nghĩ hoang tưởng của đối tượng, còn trên thực tế gia đình nhà vợ đối xử rất tốt và quý Hiền”, ông Công thông tin.

Ông Bùi Kim Binh (bố đẻ Hiền) kể lại sự việc. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nói giọng buồn rầu, ông Bùi Kim Binh (SN 1948, bố Hiền) kể, từ khi bị bệnh thần kinh đến nay, nhiều lần Hiền đuổi đánh và doạ giết vợ chồng ông. Tuy nhiên, đối với vợ và hai con chưa khi nào Hiền nặng lời và đánh đập.

Ông Binh kể: “Lúc tôi đi báo công an thì thấy Hiền đang trên đường về, vì sợ nhìn thấy Hiền sẽ ra tay nên tôi đã tìm chỗ ẩn nấp. Còn vợ tôi và cháu Hiếu sau khi phát hiện con dâu tử vong cũng đóng cửa không dám ra ngoài".

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, tháng 10/2006 Hiền có biểu hiện nói nhảm của bệnh thần kinh, sau đó được gia đình đưa đi khám và điều trị 2 lần tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Hải Dương. Vì bệnh thuyên giảm và điều trị trái tuyến, cho nên gia đình để Hiền ở nhà và hàng ngày vẫn cho uống thuốc điều trị.

Được biết, trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng một ngày, hai vợ chồng Hiền có to tiếng với nhau. Đến đêm hôm sau Hiền đã xuống tay sát hại vợ và mẹ vợ.

Đức Tuỳ