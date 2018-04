Nghi can cướp ngân hàng An Bình: 'Ngân hàng nào vắng thì vô!'

Ngày 5/4, Công an quận Tân Phú, TP.HCM đã tạm giữ hình sự Nguyễn Trường Khải (35 tuổi) và Đào Ngọc Nam (28 tuổi, cùng ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp ngân hàng.

Đồng thời công an quận đang vận động nghi phạm Nguyễn Ngọc Khuê (còn gọi Tùng, 31 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, ngụ phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) ra đầu thú.

Bước đầu, Công an quận Tân Phú xác định Khải, Khuê trực tiếp cướp ngân hàng, còn Nam là người giúp sức. Trong đó, Khải giữ vai trò chủ mưu thực hiện vụ cướp.

Tại cơ quan điều tra, Khải khai nhận đã có gia đình và hai con, đứa lớn học lớp 7, đứa nhỏ học lớp 4. Khải là chủ xưởng wash quần jeans (quần jeans sau khi may xong được làm mềm, tạo dáng thời trang) và có nhiều "đàn em" trong xưởng cũng như bên ngoài. Khải, Khuê và Nam chưa có tiền án, tiền sự.

Nguyễn Trường Khải và Đào Ngọc Nam - Ảnh: Công an cung cấp

Thời gian gần đây, Khải kẹt vốn làm ăn nên hay lo lắng, buồn phiền. Thấy Khải buồn vì kẹt tiền, "đàn em" gợi ý đi cướp ngân hàng và Khải chấp nhận đứng ra tổ chức. Khải đưa tiền cho Khuê, Nam mua công cụ liên quan để đi cướp ngân hàng như balô, áo khoác, giày, găng tay...

Sau khi Khuê mua công cụ cướp ngân hàng, Khải lấy trang bị cho mình bao tay, khẩu trang, áo khoác. Riêng đôi giày mua cho Khải, Khải thấy vướng chân nên không mang. Khải khai nhận khẩu súng là từ Khuê đưa cho để đi cướp ngân hàng.

Khải cho rằng có lên kế hoạch khá kỹ trước khi đi cướp nhưng cả nhóm không điều nghiên trước bất kỳ ngân hàng nào. Khải và "đàn em" thống nhất, cứ đi trên đường, gặp ngân hàng nào vắng thì vô cướp!

Hỏi Khải trước khi cướp ngân hàng ABBank, có ý định cướp ngân hàng nào trước đó? Khải khai nhận trong quá trình đi tìm ngân hàng để cướp, Khải định ghé vào một ngân hàng khác nhưng ngân hàng này đã đóng cửa. Ngân hàng "suýt bị cướp" này sau đó được công an xác minh là một chi nhánh BIDV.

Khải cũng khai nhận, trong quá trình vào ngân hàng ABBank đe dọa cướp, do thấy đông người sợ bị bắt nên Khải và Khuê bỏ lại balo, lên xe máy tẩu thoát. Cả hai tìm mọi cách chạy về đến cầu Bà Lát (huyện Bình Chánh) mới dừng lại. Sau đó chờ cho yên tĩnh thì cả hai quay về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngày 3/4, Công an quận Tân Phú mời Nam lên làm việc. Dù Nam không trực tiếp tham gia cướp ngân hàng An Bình, nhưng Khải biết chắc mình đã bị lộ nên ngày 4/4 đã đến công an đầu thú.

Trước đó Khuê thấy động nên đã bỏ trốn.

Tang vật - Ảnh: Công an cung cấp

Tang vật - Ảnh: Công an cung cấp

Tang vật - Ảnh: Công an cung cấp

Như đã thông tin, khoảng 13h ngày 30/3, Khải, Nam, Khuê bàn bạc rủ nhau đi cướp ngân hàng. Nam chở Khải đi tìm kiếm ngân hàng vắng, ít bảo vệ trông coi để cướp. Khải và Khuê tiếp tục bàn bạc và thống nhất ngày hôm sau (31/3) sẽ cùng nhau đi cướp ngân hàng. Khải đưa tiền cho Khuê và nói Khuê đi mua công cụ để cướp như balô, áo khoác, giày, găng tay... Khải còn nhờ Nam tìm kiếm giúp một biển số giả để thay vào xe máy Exciter của Khải, Nam đồng ý và đưa xe về tiệm của Nam để thay biển số. Khoảng 8h ngày 31/3, Khải, Nam, Khuê gặp nhau tại cầu Bình Thuận trên quốc lộ 1A, quận Bình Tân. Nam dùng bình sơn đen phun lên biển số xe Exciter, giao xe Exciter lại cho Khuê lái và lấy xe của Khải chạy đi. Lúc này, Khuê, Khải lấy áo khoác mặc vào và Khuê đưa cho Khải một khẩu súng ngắn dạng K54 bắn đạn bi, Khải cất vào trong người chuẩn bị đi cướp ngân hàng. Khoảng 10h cùng ngày, Khuê đi xe Exciter chở Khải đến trước Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) trên đường Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú. Khuê chạy xe lên vỉa hè gần cửa ngân hàng rồi dừng lại cách cửa khoảng 2m. Khải xuống xe vừa đi bộ tiếp cận bảo vệ Phạm Văn Ê vừa rút súng, lên đạn, chĩa súng vào người và đẩy anh Ê vào trong sảnh ngân hàng. Cùng lúc, Khuê xuống xe cầm một balô đi vào trong sảnh. Khuê thấy có một nam thanh niên bỏ chạy ra ngoài, nên kéo thanh niên này vào lại trong sảnh và ném balô vào quầy nhân viên ngân hàng. Khuê và Khải hét to "Tất cả im lặng, bỏ tiền vào balo". Lúc này, anh Ê truy hô "cướp cướp" nên người dân bên ngoài ngân hàng đứng lại xem. Khuê và Khải thấy đông người, sợ bị bắt nên bỏ balô lại và lên xe tẩu thoát. Sau khi tẩu thoát, Khải hẹn gặp Nam để Nam dùng khóa thay biển số thật lại vào xe máy Exciter và đưa biển số giả cho Khuê. Trên đường đi, Khuê, Khải tiêu hủy áo khoác, bao tay, vớ chân, khẩu trang vừa mặc đi cướp ngân hàng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Tân Phú lần tìm manh mối, xác định 3 nghi phạm cướp ngân hàng và tiến hành tạm giữ Khải và Nam. Hiện Khuê đã bỏ trốn, công an quận đang vận động ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Theo Tuổi trẻ