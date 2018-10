Nghi bắt cóc trẻ em, 1 thanh niên bị nhiều người đánh tử vong

Sáng 23-10, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc một nam thanh niên bị nhóm người đánh tử vong vì nghi bắt cóc.

Lực lượng công an có mặt đưa nam thanh niên đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong sau đó. Ảnh: B.N

Thông tin ban đầu cho biết, chiều 22-10, anh Nguyễn Anh Khoa (SN 1974, ngụ đường Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cùng vợ là chị Nguyễn Thị Mai Ly và con gái là cháu Nguyễn Khởi M. (SN 2014) đi dự lễ nhà thờ tại Nhà thờ Duy Hòa (phường Khánh Xuân).

Nhiều người dân vây bắt nam thanh niên. Ảnh: B.N

Đến khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày, anh Khoa và cháu M. ra bãi giữ xe của nhà thờ để đi về. Lúc này có 1 nam thanh niên (chưa rõ danh tính) đi tới giằng co cháu M. đang ngồi trên xe của anh Khoa. Thấy vậy, anh Khoa giằng lại và nói: "Tại sao bắt con tôi", thì thanh niên này nói: "Đây là con của tôi". Hai bên giằng co qua lại một lúc thì anh Khoa hô lên: "Bắt cóc, báo công an". Nghe vậy, có nhiều người đi lễ nhà thờ chạy đến thì nam thanh niên leo qua hàng rào của nhà thờ bỏ chạy ra đường hẻm bên cạnh.

Lập tức, anh Khoa cùng mọi người đuổi theo, bắt giữ nam thanh niên. Sau đó, một số người dân bức xúc đã xông vào đánh thanh niên này bị thương nặng. Nhận được tin báo, Công an phường Khánh Xuân tới đưa thanh niên này về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu nhưng người này đã tử vong sau đó.

