Nghệ An: Khởi tố tài xế xe buýt gây tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ

Chiều 17/4, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Nguyễn Hữu Dũng (32 tuổi, trú xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế Dũng là người điều khiển xe buýt gây tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ vào ngày 4/4 trên quốc lộ 46 thuộc địa bàn xã Nam Thái, huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Cơ quan công an xác định tài xế Dũng điều khiển xe buýt lấn làn đường nên đâm 2 xe máy đang lưu thông theo chiều ngược lại, khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương.

Như đã thông tin trước đó, chiều 4/4, tài xế Nguyễn Hữu Dũng điều khiển xe buýt Đông Bắc chạy trên quốc lộ 46 từ hướng huyện Thanh Chương đi thành phố Vinh (Nghệ An).

Khi đến địa bàn xã Nam Thái (huyện Nam Đàn), xe buýt đâm vào 2 xe máy đi ngược chiều khiến 2 người chết tại chỗ. Nạn nhân là anh Trần Hữu Hoàng (19 tuổi, ngụ tại xã Thanh Lương) và Nguyễn Văn Quyết (25 tuổi, ngụ xã Thanh Yên, cùng huyện Thanh Chương ) và 3 người bị thương nặng.

