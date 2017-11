Nghệ An: Câu chuyện phía sau vụ Trưởng Công an bắn Chủ tịch xã

Trụ sở UBND xã Nghi Quang nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Vũ Đồng

Tiếng súng bất thường

Hơn một ngày qua, người dân xã Nghi Quang vẫn chưa hết bàng hoàng, sửng sốt sau vụ nổ súng xảy ra ngay tại trụ sở UBND xã. Một người dân sống gần hiện trường kể lại: “Khoảng 15h ngày 9/11, tôi đang bán hàng thì nghe thấy nhiều tiếng nổ liên tiếp phát ra từ phía trụ sở UBND xã. Chưa định thần được việc gì đã xảy ra thì tôi thấy nhiều người dân chạy về phía trụ sở UBND xã. Lúc đó sợ lắm nhưng vì hiếu kỳ nên tôi chạy theo xem sự thể thế nào. Đến nơi thì thấy ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch UBND xã được một số đồng nghiệp dìu về phía Trạm Y tế xã. Lúc này trên vai ông Thanh có vết máu, nhưng tôi không biết là ông bị thương như thế nào. Đến khi nghe một số người bảo là ông Thanh bị bắn thì mới thực sự hoảng”. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, phục vụ cho công tác điều tra.

Được biết, sau khi được sơ cứu tại Trạm Y tế xã, ông Thanh được chuyển thẳng lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu. Tối cùng ngày, thông tin với PV, BS Hồ Thái Phú (cán bộ Khoa Ngoại lồng ngực) cho biết, tối 9/11, Bệnh viện tiếp nhận trường hợp bệnh nhân Nguyễn Đình Thanh trong tình trạng trọng thương. Sau khi cấp cứu, hiện gia đình đã xin đưa bệnh nhân về nhà để điều trị ngoại trú. Nói thêm về tình trạng thương tích của ông Thanh, BS Hồ Thái Phú cho biết, ông Thanh chỉ có vết xây xát nhẹ trên bả vai. Kết quả chụp X-quang không thấy một dị vật nào. Sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Ông Nguyễn Đình Tiến – Bí thư Đảng ủy xã Nghi Quang thông tin cụ thể sự việc.

Liên quan tới vụ việc trên, PV Báo Gia đình và Xã hội đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Tiến - Bí thư Đảng ủy xã Nghi Quang. Theo thông tin ông Tiến cung cấp, trưa 9/11, ông Nguyễn Ngọc Thấu - Trưởng Công an xã có đi uống rượu bia với bạn bè. Chiều cùng ngày, ông Thấu trở về trụ sở UBND xã làm việc. Tại đây, do có hơi men trong người, ông Thấu liên tục to tiếng làm ảnh hưởng đến không khí làm việc của Ủy ban. Thấy vậy, ông Thanh đến nhắc nhở, góp ý thì bị ông Thấu dùng công cụ hỗ trợ bắn nhiều phát đạn cao su, trong đó có 4 viên trúng vào hai bên bả vai ông Thanh. Ngay sau đó, ông Thanh được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu. Hiện sức khỏe ông Thanh đã ổn định. Ngày 10/11, ông Thanh báo cáo với Đảng ủy xã xin tạm nghỉ để tiếp tục điều trị vết thương. Mọi công việc ở UBND xã đều diễn ra bình thường.

Lý giải về nguyên nhân vụ việc, ông Tiến thẳng thắn nói: "Việc ông Thấu bắn ông Thanh là do bột phát, chứ hai người ở cơ quan đều không có vấn đề gì khúc mắc cả".

Chủ tịch tỉnh yêu cầu báo cáo

Phòng làm việc của Trưởng Công an xã Nghi Quang đã khóa kín.

Nhắc đến vụ việc này, nhiều người dân trong xã đều bất ngờ. Ông Nguyễn Ngọc Thấu từng được nhiều người biết đến qua Hội thi “Công an xã giỏi toàn quốc” năm 2010 và 2015. Trước đó vị Trưởng Công an xã này từng được Công an tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen, UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (Xóm trưởng nơi ông Thấu sinh sống) chia sẻ: “Chắc vì vài ba chén rượu nên ông Thấu mới cư xử như vậy. Ông ấy là người nóng tính và bộc trực, có gì nói nấy không có chuyện vòng vo. Việc xảy ra không chỉ riêng tôi mà có lẽ nhiều người dân trong xóm, xã này đều bất ngờ”.

Ở một diễn biến khác, thông tin với PV, ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi nắm bắt thông tin, tỉnh đã yêu cầu UBND huyện Nghi Lộc gửi báo cáo nhanh về vụ việc. Theo ông Đường, báo cáo nhanh nhưng phải chi tiết, cụ thể để tỉnh có biện pháp xử lí công tác cán bộ. Ông Đường nhấn mạnh, riêng việc uống rượu bia trong giờ làm việc kể cả buổi trưa của ngày làm việc cũng đã vi phạm Chỉ thị 17 của Tỉnh ủy Nghệ An.

Thông tin từ Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho biết, cơ quan công an đã thu giữ khẩu súng bắn đạn cao su và đưa ông Nguyễn Ngọc Thấu về cơ quan điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vũ Đồng