Nghệ An: Bắt đối tượng giết người rồi dựng hiện trường giả

Ngày 22/8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Thủy (SN 1988, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.



Thông tin ban đầu,vào rạng sáng 21/8, người dân phát hiện anh Võ Hiếu Hà (SN 1984, trú thị xã Thái Hòa) tử vong ở khu vực thuộc phường Quang Phong của thị xã trong tư thế bị xe máy đè lên người.

Hiện trường vụ án.

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường và xác định đây là vụ án hình sự. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Đức Thủy có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tối cùng ngày, các trinh sát phát hiện Thủy đang lẩn trốn ở xã Yên Sơn, huyện Đô Lương và bắt giữ đối tượng này. Sau nhiều giờ đấu tranh, đối tượng Thủy thừa nhận đã sát hại anh Hà vì mâu thuẫn cá nhân.

Cụ thể, Thủy đã dùng cán xẻng đánh vào đầu anh Hà làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án,Thủy đã tạo dựng hiện trường giả của vụ tai nạn giao thông.

V. Đồng

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật