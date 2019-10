Nghệ An: Bảo vệ BHXH huyện Quỳnh Lưu tử vong bất thường

Sáng 14/10, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) khám nghiệm tử thi, hiện trường để điều tra về cái chết bất thường của bảo vệ BHXH huyện này.



Ảnh minh họa.

Ông Đặng Ngọc Thọ - Giám đốc BHXH huyện Quỳnh Lưu cho biết, khi đến trụ sở làm việc vào khoảng 6h30 cùng ngày thì cửa cổng của trụ sở đóng kín. Gọi điện cho bảo vệ là anh Đặng Ngọc Thành (SN 1974, trú xã Quỳnh Hồng) thì không liên lạc được.

Thấy việc bất thường, ông Thọ đi vào kiểm tra thì phát hiện anh Thành đã tử vong ở khu nhà làm việc phía sau với nhiều vết thương trên đầu. Ngay lập tức, ông Thọ gọi điện báo ngay với cơ quan công an.

Ông Thọ cho biết thêm, việc các phòng có bị phá khóa hay mất đồ đạc hay không thì chúng tôi chưa biết vì lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, chúng tôi không được vào.

Được biết, anh Thành là người hiền lành, gia cảnh rất khó khăn khi người vợ bị bệnh tim không làm được việc nặng. Bố mẹ thì đã già yếu.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra.

V. Đồng

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật