Nghệ An: 2 trinh sát bị đâm khi bắt giữ đối tượng mua bán ma túy

Sáng 30/3, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với các cơ quan chức năng triệt phá liên tiếp hai chuyên án ma túy trong đêm 29/3, bắt giữ 3 đối tượng và thu kg ma túy đá, 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Ba đối tượng tại cơ quan công an.

Cụ thể, vào lúc 19h20 ngày 29/3, tại khu vực đền Vạn, thuộc bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng, huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An), Ban chuyên án phối hợp với Phòng CSĐTTP về ma túy (PC 47) Công an Nghệ An, Đội CSGT 1-7, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) bắt quả tang Lê Văn Anh (40 tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) và Bùi Trung Tá (43 tuổi, trú xã Phúc Thọ, Hà Nội) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Khám xét hai đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 6 kg ma túy đá, một ô tô, 400 USD và 7 triệu đồng.

Tang vật của hai chuyên án.

Tiếp đó, cũng tại địa bàn huyện Tương Dương, vào lúc 20h cùng ngày 29/3, Công an TP Vinh phối hợp Công an huyện Tương Dương bắt quả tang đối tượng Xồng Bá Rê (29 tuổi, trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Khám xét nhanh đối tượng, công an thu giữ 2kg ma túy đá, 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Trong quá trình bắt giữ, đối tượng Rê đã dùng dao đâm bị thương hai trinh sát thuộc Đội CSĐTTP về ma túy (Công an TP Vinh).

Hiện, hai chuyên án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

V. Đồng