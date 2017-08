Nam sinh 16 tuổi chính là cha ruột của đứa con trong bụng của bé gái 15 tuổi nghi bị hiếp dâm

Sáng 25/8, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn T. (41 tuổi, bố của bé L.) cho biết gia đình đã nhận được kt quả giám định ADN từ cơ quan điều tra Công an quận 9.

Theo đó, Trung tâm pháp y – Sở Y tế TP.HCM cho biết L.T.T (16 tuổi) chính là cha ruột của tế bào thai mà bé L. mang trong mình.

Bố mẹ của L. nhận được kết quả giám định ADN từ Công an quận 9.

"Suốt hơn 1 tháng qua, gia đình chúng tôi sống trong sự bất an, con L. thì cứ trốn ở phòng, không dám tiếp xúc người lạ, nỗi ám ảnh bị thằng T. xâm hại nhiều lần đến mang thai cứ dằn vặt con bé. Giờ có kết quả giám định rồi, tôi hi vọng cơ quan chức năng sẽ vào cuộc mạnh mẽ, nhanh chóng khởi tố điều tra làm rõ vụ án mà T. hiếp dâm con gái tôi đến mang thai. Chúng tôi mệt mỏi lắm, cứ kéo dài như thế này sao mà chịu được", ông T. nói.

Tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình bị hại, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết sau khi có kết quả giám định ADN hoàn toàn trùng khớp, T. chính là cha ruột của đứa bé, bà hi vọng cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ để trả lại sự công bằng cho gia đình bị hại.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ yêu cầu cơ quan điều tra nhanh chóng khởi tố vụ án, khởi tố bị can để làm rõ.

"Đối tượng L.T.T đã đủ 16 tuổi, trong khi bé L. chỉ mới 15, lại còn bị T. xâm hại tình dục nhiều lần dẫn đến mang thai. Đây là cơ sở pháp lý rõ ràng để cơ quan Công an quận 9 khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra. Tôi nghĩ không có lý do gì khi mọi việc đã rõ ràng như vậy. Cần phải nhanh chóng điều tra, chứ kéo dài như thế này bản thân bé L. và gia đình sẽ chịu nhiều ám ảnh", luật sư Ngọc Nữ nhấn mạnh.

Trước đó, theo đơn trình báo của anh Nguyễn Văn T., bé L. và L.T.T. (16 tuổi) là bạn học cũ cùng trường. Vì làm mất xe của bạn nên L.T.T. có mượn của L. 2 triệu đồng từ việc em kinh doanh bán mỹ phẩm qua mạng. Sau đó ngày 27-5, L.T.T hẹn L. đến nhà riêng để trả nợ. Tuy nhiên, vừa thấy L., L.T.T. đã kéo vào phòng để thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó chụp lại hình ảnh để uy hiếp bé L. không được nói sự việc cho bố mẹ.

Đối tượng L.T.T chính là cha ruột của thai nhi mà bé L. đã mang. Theo lời kể của bé L., trước đó L.T.T. đã nhiều lần nhắn tin đe dọa L. không được tiết lộ vụ việc cho bất kỳ ai, sử dụng một số hình ảnh nhạy cảm của em khi bị đối tượng này cưỡng hiếp để bắt em tiếp tục quan hệ tình dục với mình.

Em L. bật khóc: "Hắn nói sẽ không cho gia đình em buôn bán, quậy phá nếu như em nói cho bố mẹ biết. Em sợ lắm, mẹ em thì mới sinh em bé, sức khỏe không được tốt nên em mới giấu kín chuyện, đến khi phát hiện mình có thai…".

Hơn 1 tháng nay, L. trong tình trạng hoảng loạn, sống khép mình vì những ám ảnh bị T. xâm hại.

Thấy con gái có biểu hiện lạ, biếng ăn hay mệt mỏi, gia đình anh Nguyễn Văn T. đã dắt bé đi khám và phát hiện bé đã có thai 7 tuần tuổi. Sau đó, phía gia đình đã làm đơn tố cáo hành vi của L.T.T đến Công an phường Long Bình, quận 9.

Sau khi tiếp nhận vụ án, Công an phường Long Bình đã tiến hành triệu tập các đối tượng liên quan, lấy lời khai, hoàn tất hồ sơ và chuyển lên Công an quận 9 để thụ lý.

Ngày 19-7-2017, Cơ quan CSĐT- Công an quận 9 đã ra quyết định trưng cầu giám định ADN của bào thai trong cơ thể của bé L., kết quả giám định hoàn toàn trùng khớp với ADN của L.T.T (cha ruột của đứa bé).

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được Công an quận 9 điều tra, xử lý.

Theo Thời đại