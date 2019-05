Thông tin cho PV vào hôm nay (31/5), Công an TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho hay, chiều cùng ngày 1 chiến sĩ công an được đưa đi điều trị chống phơi nhiễm HIV trong quá trình tham gia khống chế đối tượng nghiện ma túy.

Theo đó, khoảng 14h30 chiều 31/5, trong khi đang làm nhiệm vụ tại tổ 33, đường Lý Bôn (TP. Thái Bình), Công an phường Đề Thám phát hiện 1 đối tượng tên Khi (SN 1970), trú tại huyện Đông Hưng nghiện ma túy gây rối trật tự công cộng

Đối tượng Khi bị khống chế. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Nhận thấy tình thế có thể gây nguy hiểm cho người đi đường và chính bản thân đối tượng, cho nên 1 chiến sỹ Công an phường Đề Thám đã tìm cách tiếp cận khống chế con nghiện.

Tuy nhiên, trong quá trình khống chế, chiến sĩ công an này không biết trong túi áo của đối tượng Khi đựng kim tiêm đã qua sử dụng nên gây xước tay chiến sỹ. Đặc biệt, do đối tượng bị cụt bàn tay trái nên khi khống chế thành công, lực lượng chức năng không thể còng tay.

Tại cơ quan công an, Khi khai rằng, bản thân nghiện ma túy và đã bị nhiễm HIV. Do đó, chiến sĩ công an bị kim tiêm xước qua tay ngay sau đó được đưa đến bệnh viện để làm các xét nghiệm và uống thuốc chống phơi nhiễm HIV.

Hiện tại, sức khỏe của chiến sĩ công an đã ổn định và vụ việc đang được Công an TP. Thái Bình điều tra, làm rõ.

Đức Tùy

