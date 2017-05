Mất 2,2 tỷ đồng vì mắc bẫy "bạn trai người Mỹ"

Hành vi phạm pháp của Trần Thị Bích Tuyền cùng đồng bọn bị tố giác theo đơn trình báo của chị Minh (47 tuổi, trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Theo đó, tháng 4/2017, có một người đàn ông sử dụng tài khoản Facebook là “Patrick Paul” kết bạn với chị Minh và khoe đang phục vụ trong quân đội Mỹ đóng tại Afghanistan. Sau một thời gian trò chuyện, Patrick Paul úp mở với chị Minh là được cơ quan an ninh Mỹ cho 1,2 triệu USD và nhờ chị nhận hộ tại Việt Nam để trốn thuế, đồng thời mong muốn sử dụng số tiền này để hỗ trợ cho chị Minh trang trải cuộc sống.

Không chút nghi ngờ, chị Minh làm theo hướng dẫn của “bạn trai người Mỹ”, cung cấp số điện thoại, ngày tháng năm sinh, số tài khoản, với lời hẹn trong vòng 1 tuần sẽ có người mang tiền đến tận nhà. Ngày 3/5, chị Minh nhận được điện thoại của một phụ nữ nói giọng miền Nam, giới thiệu tên là Hiền Thu, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, thông báo có quà gửi từ nước ngoài và yêu cầu chị Minh nộp tiền để nhận quà. Lập tức, chị Minh đã chuyển vào tài khoản Ngân hành BIDV chi nhánh Tây Ninh mang tên Ngô Thị Anh Thư 5 lần, với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Cái “bẫy” mà chị Minh mắc phải thực chất là trò lừa đảo không mới vì đã có nhiều người, chủ yếu là phụ nữ mắc phải. Tiếp nhận trình báo của người bị hại và khẩn trương tổ chức điều tra, lực lượng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ phía Nam Bộ Công an và công an một số địa phương, triển khai biện pháp nghiệp vụ, rà soát sàng lọc đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã dựng được nghi can lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chị Minh là Trần Thị Bích Tuyền. Đối tượng này có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, chủ yếu sống lang thang và mới về thuê trọ ở khu vực ấp Chí Đồ, xã Bình Đông, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Khi bị mời về cơ quan công an, Tuyền phải khai nhận đã tham gia phi vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng của chị Minh. Bước đầu, đối tượng khai nhận, khoảng năm 2015, do nợ nần nhiều nên đã bỏ trốn khỏi địa phương, sau đó xuất cảnh sang Malaysia. Tại đây, Tuyền quen một số đối tượng người Việt Nam và bị lôi kéo tham gia đường dây lừa đảo.

Tuyền được đồng bọn chủ mưu cung cấp những thông tin về chị Minh, sau đó về Việt Nam đóng giả là nhân viên giao nhận hàng, nhân viên sân bay gọi điện và nhắn tin yêu cầu chị Minh chuyển tiền. Với thủ đoạn tương tự, từ đầu năm 2017 đến khi bị bắt, Tuyền đã tham gia lừa đảo tiền, tài sản của nhiều bị hại khác trên cả nước và được các đối tượng trả công 40 triệu đồng.

Vụ án đang được CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng.

