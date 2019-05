Manh mối tố cáo mẹ nữ sinh giao gà có liên quan đến vụ con gái bị bắt cóc, hãm hiếp rồi sát hại

Thông tin bà Trần Thị Hiền (SN 1975, ở Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, mẹ nữ sinh xấu số Cao Mỹ Duyên) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và liên quan đến cái chết của con gái mình khiến nhiều người sửng sốt.

Xâu chuỗi sự việc có thể thấy hành vi đáng ngờ của bà Hiền, cộng thêm lời khai đánh lạc hướng, không trung thực dẫn đến việc điều tra bị kéo dài.

Khi cảnh sát bắt Vương Văn Hùng rồi đến vợ chồng Bùi Văn Công và 3 đồng phạm, bà Hiền đều nhận định còn có kẻ đứng sau chủ mưu, đây không phải là vụ giết người cướp của.

“Những tài sản như gà, xe máy không bị chúng tẩu tán, chúng mang cho hoặc vứt lại chứ không phải bán và chia nhau, tôi nghi ngờ chúng có một mục đích ngầm lớn hơn”, bà Hiền nói.

Theo một cán bộ điều tra, một người không được tiếp cận lời khai các bị can, chỉ biết thông tin qua báo chí nhưng nhiều lần đưa ra nhận định chính xác về những nghi can chưa sa lưới rõ ràng là điều bất thường.

Khi một số trang mạng xã hội đăng tải thông tin về việc tại cơ quan điều tra, Vì Văn Toán khai bà Hiền trước đây cùng làm ăn và nợ 300 triệu nên bắt cóc con gái để đòi tiền. Lúc đó, bà này một mực phủ nhận và cho hay từ trước tới nay chưa hề gặp các đối tượng này cũng như vay của ai bất cứ đồng nào.

Bà Hiền ra sức khẳng định không chơi bời với những đối tượng nghiện ngập này bao giờ, không bao giờ tiếp xúc.

Trong khi đó, theo lời những tiểu thương buôn bán ở chợ Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ), bà Hiền ít khi ra đến đây bán hàng. Bà này thường bán gà con, gà thịt và ngan, đều là của nhà nuôi nhưng lâu lâu mới có bán.

“Đầu tháng 2 vừa qua, vào những ngày giáp Tết âm lịch, con gái bà Hiền cùng ra chợ phụ mẹ bán gà. Hôm đó, chúng tôi còn thấy Vương Văn Hùng (nghi phạm hiếp dâm, giết người) bất ngờ xuất hiện ở chợ để vặt lông gà thuê, làm việc cạnh sạp hàng của mẹ con bà Hiền. Có người nhìn thấy hắn nói chuyện vui vẻ với con gái bà Hiền”, một tiểu thương kể.

Lãnh đạo UBND xã Thanh Hưng (huyện Điện Biên) cũng cho biết, bà Hiền ở địa phương rất ít giao du với hàng xóm nhưng lại thường chơi với nhiều người lạ mặt ở nơi khác đến. Chồng bà này nghiện ma tuý nhiều năm nay và đang trong diện bị quản lý.

Vị lãnh đạo cho biết thêm, gia đình bà Hiền chủ yếu làm nghề long nhãn, nuôi gà song vài năm trở lại đây giàu lên nhanh chóng. Từ đó cuộc sống gia đình bà này cũng khép kín hơn trước. Hàng xóm cũng xác nhận gia đình bà Hiền sống khép kín, ít giao du với người dân xung quanh và không được lòng mọi người.

Nhiều tiểu thương cho biết, ngay khi con gái đi giao gà một giờ đồng hồ chưa về, bà Hiền đã tỏ vẻ hốt hoảng cho rằng con gái bị bắt cóc và đi báo án ngay sau đó. Đó là một dấu hiệu lạ bởi với địa hình phức tạp, khoảng cách lớn ở địa phương này thì chuyện đi đâu một tiếng chưa về và không gọi được cho con là chuyện bình thường. Người phụ nữ này quá nóng vội cho rằng con gái bị bắt cóc như đã biết từ trước.

Cụ thể, khoảng 18h30 ngày 4/2, con gái bà Hiền chở 13 con gà đi giao cho khách, nói ở khu vực đồi C13, thành phố Điện Biên Phủ. Khoảng 20h, bà Hiền đến trụ sở phường Mường Thanh trình báo con bị mất tích.

Theo nhiều người, thực tế chỉ một tiếng sau khi con rời đi, họ đã thấy bà Hiền đăng trên Facebook thông tin tìm con mất tích. “Trong video phát trực tiếp trên Facebook, bà Hiền còn nói sẽ chịu mọi tội lỗi và đừng bắt con gái phải chịu thay”, một người kể lại.

Liên quan đến vụ nữ sinh giao gà bị sát hại chiều 30 Tết ở Điện Biên, trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc công an tỉnh Điện Biên cho biết: "Cho đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT đã có căn cứ để kết luận, vợ chồng Vì Văn Toán, Vì Thị Thu (Bùi Thị Kim Thu), Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng và Trần Thị Hiền là một đường dây tổ chức buôn bán trái phép chất ma túy. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc Cao Mỹ Duyên bị sát hại".

Hiện, bà Hiền đã bị bắt. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra có hay không chuyện bà này nợ tiền Toán dẫn đến việc Toán tổ chức bắt cóc nữ sinh để đòi tiền chuộc.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, trong quá trình mua bán ma túy, có chuyện không sòng phẳng dẫn đến việc các đối tượng trả thù lẫn nhau.

"Thông tin quần chúng nhân dân nói về bà Hiền này thì tôi cho rằng cũng đúng. Bà Hiền là người dân bình thường, làm rất nhiều nghề, nhân dân cũng phản ánh nếu làm ruộng mà kinh tế như vậy là bất minh”, Thiếu tướng Sùng A Hồng nói.

Tóm tắt toàn bộ diễn biến sự việc nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Sáng 7/2, thi thể cô gái được phát hiện tại khu vực chăn nuôi của một gia đình vắng chủ ở huyện Điện Biên. Khi đó, nạn nhân chỉ mặc áo thu đông, toàn bộ tài sản bị mất.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân chết do bị siết cổ.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Điện Biên bắt Vương Văn Hùng. Ban đầu, Hùng khai gây án một mình. Tuy nhiên, nhiều ngày đấu tranh, nghi phạm khai thêm đồng phạm Bùi Văn Công.

Cơ quan điều tra khám nghiệm dấu vết trên chiếc xe của Bùi Văn Công tại đây phát hiện nhiều vệt máu

Ngày 17/2, do phát sinh tình tiết mới nên Công an tỉnh Điện Biên cùng VKSND và Viện Khoa học hình sự Bộ Công an khai quật tử thi để khám nghiệm lại.

Chiều 17/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả và Lường Văn Hùng .

Ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can đối với Vương Văn Hùng về tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Hiếp dâm".

Ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Dũng và Cầm Văn Chương về tội "Hiếp dâm".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thị Kim Thu - vợ nghi phạm Bùi Văn Công về tội "Che giấu tội phạm". Vợ Công là Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi) biết việc các bị can giở trò đồi bại, sát hại C.M.D. nhưng không tố cáo. Sau đó, người phụ nữ này vờ vô tình phát hiện thi thể nạn nhân và khai báo gian dối để đánh lạc hướng dư luận và cơ quan điều tra.

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục bắt thêm nghi phạm thứ 9 trong vụ việc – Vì Văn Toán – kẻ được cho là chủ mưu thực sự trong vụ án rung động dư luận nói trên.

Danh sách 9 đối tượng bị bắt tạm giam vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bao gồm:

- Vương Văn Hùng, SN 1984, HKTT: Khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo về hành vi Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm.

- Bùi Văn Công, SN 1975, trú tại: Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên về hành vi Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật, Tàng trữ trái phép chất ma túy.

- Phạm Văn Nhiệm, SN 1976, trú tại: Đội 19, xã Thanh Nưa về hành vi Giết người, Hiếp dâm.

- Lường Văn Hùng, SN 1991, trú tại: Bản Na Hí, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên về hành vi Giết người, Hiếp dâm

- Lường Văn Lả, SN 1991, trú tại: Bản Mển, xã Thanh Nưa về hành vi Giết người, Hiếp dâm

- Phạm Văn Dũng, SN 1972 ở Đội 19 xã Thanh Nưa (anh trai Phạm Văn Nhiệm) về hành vi Hiếp dâm

- Cầm Văn Chương, SN 1974 ở Đội 7, xã Hua Thanh về hành vi Hiếp dâm

- Bùi Thị Kim Thu (SN 1975) ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên về hành vi Không tố giác tội phạm

- Vi Văn Toán, SN 1982 ở Đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên về hành vi Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 25/5/2019, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Hiền về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, cảnh sát cũng bắt Vì Thị Thu, SN 1982, là vợ Bùi Văn Công về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.