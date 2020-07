Thông tin cho PV vào chiều nay (22/7), đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, sáng cùng ngày Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép ma túy thu giữ 54 bánh heroin.

Theo đó, vào khoảng 6h sáng, tại Trạm thu phí đầu tuyến QL5B trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn thuộc xã Tân Tiến (huyện Văn Giang), lực lượng thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các cục nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành kiểm tra xe ô tô Vios BKS: 15A-550.42 do Đào Hữu Quân (SN 1989), trú tại phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn (TP. Hải Phòng) điều khiển; thời điểm này trên xe còn có Đỗ Tiến Anh (SN 1991, cùng địa chỉ).

Đối tượng cùng 54 bánh heroin bị bắt giữ. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Qua kiểm tra trên xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện 1 vali, bên trong chứa 39 bánh hình chữ nhật vỏ màu xanh và 15 bánh hình chữ nhật vỏ màu vàng. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng Đỗ Tiến Anh khai nhận toàn bộ 54 bánh hình chữ nhật này là ma túy và được một người không rõ tên tuổi thuê vận chuyển từ tỉnh Điện Biên về Hưng Yên với số tiền công 200 triệu đồng.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng tiến hành giám định sơ bộ xác định toàn bộ số ma túy trên là heroin, với tổng trọng lượng gần 19kg. Hiện vụ việc đang được Ban chuyên án tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đức Tùy

