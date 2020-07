Lời khai mới nhất của các đối tượng cướp chi nhánh ngân hàng BIDV

Ngày 29/7, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Đống Đa, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an đã bắt giữ 2 nghi phạm gây ra vụ cướp hơn 900 triệu đồng tại chi nhánh ngân hàng BIDV Ngọc Khánh (Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội).

Hai đối tượng gồm Hoàng Ngọc (SN 1978, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Phùng Hữu Mạnh (SN 1997, trú tại toà nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội).

Lời khai của các đối tượng cho thấy, Ngọc trước đây từng là giám đốc 1 doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyển phát nhanh. Tuy nhiên do làm ăn khó khăn nên công ty giải thể. Bản thân Ngọc vướng vào cờ bạc nên nợ nần nhiều.

Thời gian qua, Ngọc ở tại một căn hộ của toà nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng (phía bên trên chi nhánh ngân hàng) nên nắm được quy luật hoạt động ở đây.

Ngọc đã lên mạng tìm mua một khẩu súng tự chế dạng colt xoay bắn đạn thể thao có giá 12 triệu đồng với mục đích làm phương tiện đi cướp ngân hàng. Sau đó Ngọc đã rủ Mạnh tham gia cùng.

Theo lời khai của Mạnh, trước khi gây án, Ngọc có nợ anh ta 60 triệu đồng và không có khả năng chi trả.

Ngọc thống nhất với Mạnh, cướp ngân hàng thành công thì sẽ chia theo tỉ lệ 7/3, Ngọc hưởng 7, Mạnh hưởng 3. Mạnh khai Ngọc đã lên toan bộ kế hoạch rất chi tiết, tỉ mỉ.

Theo đó sau khi cướp được, hai đối tượng di chuyển theo Đại lộ Thăng Long nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Các đối tượng dừng tại địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) thay quần áo. Mạnh quay lại một nhà nghỉ gần chi nhánh ngân hàng vừa bị cướp, còn Ngọc có trách nhiệm mang súng, xe máy và quần áo đi cất giấu.

Khi quay lại nhà nghỉ, Ngọc đưa cho Mạnh 200 triệu đồng, số còn lại Ngọc giữ, chi tiêu cá nhân.

