Lợi dụng hàng xóm đi vắng, phá két sắt trộm 200 triệu đồng

Mới đây, tại thôn Đông Hòa, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương (Thái Bình) xảy ra vụ trộm tài sản với số lượng lớn khiến nhiều người lo lắng.

Xác nhận với PV vào trưa nay (15/11), Trung tá Lê Mạnh Hùng – Phó trưởng Công an huyện Kiến Xương thông tin, 2 ngày trước trên địa bàn có xảy ra sự việc như trên. Hiện tại, Cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Văn Doanh (SN 1970) trú tại thôn Đông Hòa, xã Vũ Ninh để điều tra tội trộm cắp tài sản.

Chiếc két sắt của nhà nạn nhân bị Doanh phá hỏng. Ảnh: L.Khánh

Theo Cơ quan CSĐT, khoảng 16h ngày 13/11, Doanh phát hiện nhà ông Phạm Văn Sơn (hàng xóm) đi vắng nên đối tượng nảy sinh ý đồ trộm cắp. Sau đó, y về nhà lấy búa đinh và trèo qua cửa số nhà nạn nhân lục tài sản.

Trong quá trình tìm kiếm, đối tượng phát hiện két sắt của nhà ông Sơn để trong phòng ngủ nên đã dùng búa phá két lấy đi một lượng lớn tiền, vàng và đô la Mỹ với tổng giá trị tài sản khoảng 200 triệu đồng. Đến tối về nhà thấy bị mất tài sản, gia đình nạn nhân đã cấp báo cho công an.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Kiến Xương đã cử lực lượng phối hợp với công an xã Vũ Ninh có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành khám nghiệm hiện trường và xác minh điều tra làm rõ.

Đối tượng Doanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: L.Khánh

Qua rà soát các đối tượng khả nghi, cơ quan công an nhận thấy Doanh có nhiều dấu hiệu nghi ngờ cho nên đã triệu tập đấu tranh và y đã thừa nhận chính mình là người gây ra vụ trộm trên.

Tại cơ quan công an, Doanh khai, khi trộm được một lượng lớn tiền, vàng hắn đem về nhà cất giấu và số tang vật này đã được công an thu giữ. Sau đó, Công an huyện Kiến Xương ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng.

Được biết, đối tượng Doanh vừa bị Công an huyện Kiến Xương truy tố về tội đánh bạc nhưng cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, trong lúc đang chờ phán quyết của tòa án thì đối tượng lại tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản.

Đức Tùy