Không có mặt tại Đà Nẵng, Nguyễn Hữu Linh hiện ở đâu sau khi bị khởi tố vì 'nựng' bé gái?

Như đã đưa tin, liên quan đến vụ việc bé gái bị sàm sỡ trong thang máy, ngày 22/4, Viện KSND quận 4 (TP.HCM) đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958), nguyên Phó viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo điều 146 Bộ luật Hình sự 2015. Đối tượng này cũng bị cấm đi khỏi nơi cư trú sau khi quyết định có hiệu lực.

Trước đó một ngày, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã ban hành các quyết định trên và chuyển hồ sơ cho Viện KSND quận 4 phê chuẩn theo thủ tục tố tụng.

Tuy nhiên, trên VietnamNet chiều 23/4, Trưởng công an quận Hải Châu Trần Phước Hương xác nhận hiện tại ông Linh không có mặt ở nơi thường trú. Theo ông Phước Hương, thông thường sau khi VKSND quận 4, TP.HCM phê chuẩn quyết định khởi tố thì Cơ quan điều tra phải ra Đà Nẵng khám xét.

Nhưng đến nay, Công an quận Hải Châu mới biết lệnh phê chuẩn quyết định khởi tố ông Linh qua báo chí. Công an quận chưa nhận được thông tin bằng văn bản của Công an TP.HCM đề nghị phối hợp giám sát bị can.

Trên Dân Việt, ông Trần Thế Sơn, Chủ tịch UBND phường Thạch Thang (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cũng cho hay, đến hôm nay (23/4), địa phương này vẫn chưa nhận được lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Công an quận 4 (TP.HCM) đối với ông Nguyễn Hữu Linh.

Trên VietnamNet ngày 24/4, nguồn tin từ phía cơ quan tố tụng Q4 khẳng định, hiện ông Linh đang có mặt tại TP.HCM. Hiện phía Công an Q.4 vừa mời ông Linh lên để tống đạt các quyết định và đang trong giai đoạn triệu tập điều tra.

Nguồn thông tin nói rõ, ông Linh hợp tác tốt với cơ quan điều tra, không có dấu hiệu gây khó khăn. Về thông tin, địa chỉ nơi ở của ông Linh tại TP.HCM, phía cơ quan điều tra cho biết không thể tiết lộ.

Hiện vụ án dâm ô trẻ em gây phẫn nộ dư luận vẫn đang trong vòng điều tra, làm rõ nhiều tình tiết có liên quan.

