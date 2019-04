Khởi tố Nguyễn Hữu Linh tội dâm ô với người dưới 16 tuổi

Gần 20 ngày kể từ khi vụ việc được phát tán và lan truyền trên mạng về hành vi dâm ô của một người đàn ông với một bé gái trong thang máy tại chung cư Galaxy 9 (P.1, Q.4), ngày 20/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 4 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, ngụ TP.Đà Nẵng, nguyên Viện phó Viện KSND TP.Đà Nẵng) về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi, theo Điều 146 Bộ Luật hình sự và áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nguyễn Hữu Linh trước đó đã thừa nhận ôm hôn bé gái hai lần trong tháng máy. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, như CAO đã đưa tin, chiều 2-4, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục có những hành vi có dấu hiệu dâm ô như kéo tay, ôm và hôn một bé gái khoảng 5 tuổi trong thang máy của một chung cư.

Theo nội dung đoạn clip, khoảng 21 giờ ngày 1-4, bé gái khoảng 5 tuổi tuổi xách một túi nilon đựng đồ bước vào thang máy. Cùng lúc, một người đàn ông mặc quần áo lịch sự tối màu, tay cầm điện thoại bước vào cùng. Sau đó, có một người mặc đồng phục bảo vệ, cầm một vật như thẻ từ vào bấm thang máy cho bé gái. Lúc này, người đàn ông tay cầm điện thoại cũng đưa ra thẻ từ bấm thang máy.

Khi bảo vệ bước ra, thang máy đóng lại và di chuyển, cũng là lúc người đàn ông có những dấu hiệu dâm ô bé gái. Người đàn ông này nhiều lần ôm hôn bé gái, mặc dù bé chống cự. Khi bé gái bước tới đứng gần cửa thang máy để chuẩn bị bước ra thì người đàn ông này tiếp tục kéo cháu bé vào lòng, thực hiện hành vi dâm ô.

Đến khi thang máy mở, bé gái vội đi nhanh ra, do vội vàng bé còn bị vấp té.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng nhận được hàng chục ngàn lượt chia sẻ và hàng trăm ngàn bình luận thể hiện sự phẫn nộ, lên án của cộng đồng mạng.

Nguyễn Hữu Linh ăn mặc lịch sự, tay bấm điện thoại khi bước vào tháng máy

Ngay trong chiều 2/4, Đội cảnh sát hình sự Công an quận 4 đã vào cuộc xác minh đoạn clip trên. Vụ việc sau đó được xác định xảy ra tại chung cư Galaxy 9 (đường Nguyễn Khoái, P.1, Q.4). Tối cùng ngày, bà Đỗ Thị Trúc Mai - Phó chủ tịch UBND Q.4 cho biết: “Công an P.1 đã xác định và mời người đàn ông được cho là có hành vi dâm ô bé gái trong thang máy lên làm việc. Đây là việc nhạy cảm nên công tác điều tra, cung cấp thông tin phải cẩn thận để tránh ảnh hưởng đến bé gái”.

Người đàn ông ngay sau đó được xác định là Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, ngụ TP.Đà Nẵng, nguyên Viện phó Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng, nghỉ hưu cuối năm 2018).

Trước đó, người đàn ông này đi ôtô cùng bạn đến trước chung cư Galaxy 9 và vào thăm người thân của mình đang sinh sống ở chung cư này. Bé gái trong clip được biết đang học lớp 2 vẫn thường xuyên xuống chung cư mua bánh kẹo và nhờ bảo vệ bấm thang máy lên nhà.

Chiều nay (21/4), trao đổi với phóng viên Báo Công an TP.HCM, Thượng tá Phạm Xuân Thao- Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 cho biết, qua 18 ngày, kể từ khi vụ việc được phát hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 4 đã phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân quận 4 thu thập tất cả các bằng chứng có liên quan.

Trong quá trình điều tra, xét thấy hành động ôm hôn bé gái của đối tượng trong thang máy đủ kết luận tội dâm ô với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ Luật Hình sự, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố.

Hồ sơ vụ việc hiện đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 4 chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Gần 3 tuần qua, vụ việc Nguyễn Hữu Linh dâm ô với bé gái trong thang máy đã tạo nên làn sóng phẫn nộ lớn trên mạng xã hội, dư luận, yêu cầu phải nhanh chóng làm rõ, xử lý thật nghiêm.

Đặc biệt đối tượng Linh là một lãnh đạo công tác lâu năm trong ngành bảo vệ pháp luật, thế nhưng lại có những hành vi vi phạm pháp luật đối với trẻ em - đối tượng dễ bị tổn thương nhất, nếu trong thang máy không có "mắt thần" camera thì những hành vi đê hèn của đối tượng này liệu có bị phát giác, đưa ra ánh sáng?

Theo Minh Thư

Công an TP.HCM

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật