Khởi tố tài xế gây ra vụ tai nạn khiến 3 em nhỏ tử vong thương tâm ở Hà Tĩnh

Thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố tài xế Bùi Mạnh Tùng (SN 1986, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội: "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 em nhỏ tử vong tại chỗ.

Trước đó, vào khoảng 18h40’ ngày 9/7, xe ô tô BKS 30E - 413.82 do anh Bùi Mạnh Tùng (SN 1986, trú ở Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển đi trên đường DH124. Khi xe đi đến Km 4, đường ĐH 124 (thuộc địa phận xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) thì xảy ra va chạm với xe máy điện. Trên xe điện có 3 cháu bé, gồm: Nguyễn Thị Hiền (SN 2007), Nguyễn Thùy Dung (SN 2007), Trần Hữu Đăng (SN 2016) cùng trú tại xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.



Cú tông xe khiến cả 3 cháu ngã xuống mương thoát nước bên đường và tử vong sau đó.



Sau khi gây ra vụ tai nạn tài xế xe ô tô đã đến cơ quan Công an huyện Cẩm Xuyên trình diện.

Theo cơ quan chức năng thông tin, tài xế không vi phạm nồng độ cồn, đang tiến hành làm lại các xét nghiệm về ma túy dù trước đó đã có kết quả âm tính.

Ông Khuất Việt Hùng thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn nghiêm trọng, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã lên đường từ Hà Nội vào Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) để trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.



Theo tài liệu của cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng là do tài xế xe ô tô không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn nên đã đâm vào chiếc xe máy điện đi cùng chiều.



Trước vụ tai nạn nghiêm trọng cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân. Sau khi xác minh rõ vụ việc cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đã quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Tùng về tội: Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

