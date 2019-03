Khởi tố con trai cựu sếp BIDV Trần Bắc Hà

Ngày 29/3, một số nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã thực hiện việc khởi tố bị can và khám xét đối với ông Trần Duy Tùng (SN 1985, là con trai ông Trần Bắc Hà) để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Việc khám xét với ông Tùng được Cơ quan điều tra – Bộ Công an thực hiện tại Quy Nhơn vào ngày 28/3. Đây là nơi đặt trụ sở của Công ty CP Tập đoàn An Phú do ông Tùng làm chủ

ông Tùng (ảnh tư liệu)

Theo đó, ông Tùng bị khởi tố do liên quan đến các sai phạm tại dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt do công ty CP Chăn nuôi Bình Hà (trụ sở tại Hà Tĩnh) làm chủ đầu tư.

Về dự án này, vào năm 2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt của Công ty CP Bình Hà với tổng số vốn hơn 4.500 tỉ đồng, trên diện tích 2.163ha thuộc hai huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh. Dự án này được ngân hàng BIDV chấp thuận cho vay hơn 3 nghìn tỉ đồng. Tính đến đầu năm 2016 đã giải ngân được 800 tỉ đồng.

Mặc dù xây dựng quy mô lớn, tuy nhiên từ năm 2016 đến nay, dự án này hoạt động không hiệu quả.

Trước đó, vào tháng 11/2018, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng" xảy ra tại ngân hàng BIDV.

Ngoài các ông Trần Bắc Hà, Trần Lục Lang (nguyên Phó Tổng GĐ BIDV) bị khởi tố bắt giữ thì một loạt nguyên lãnh đạo của ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh cũng bị khởi tố.

Thanh Sơn

