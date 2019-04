Trao đổi với PV, Báo Gia đình & Xã hội, một lãnh đạo Công an xã Tam Sơn (huyện Từ Sơn, Bắc Ninh) cho biết, tối 1/4 cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám nhà của Ngô Bá Khá (còn gọi là Khá “Bảnh”).

Ngoài ra, cơ quan công an có triệu tập mời 2 đối tượng khác có liên quan đến Khá “Bảnh” lên làm việc.

Theo một lãnh đạo UBND xã Tam Sơn, ngày 1/4, Bộ công an đã phối hợp cùng công an tỉnh Bắc Ninh và công an huyện Từ Sơn mời Khá “Bảnh” cùng 2 nam thanh niên khác lên UBND xã làm việc.

Khá "Bảnh" đốt xe, quay clip ở Từ Sơn. Nguồn: Youtube

Sau buổi làm việc, cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám nhà và bắt giữ Khá “Bảnh”, cùng 2 người khác có liên quan.

Trong 2 người bạn đồng niên bị bắt cùng Khá thì 1 người có vợ đang ốm phải đưa đi cấp cứu nên tạm hoãn bắt giữ.

Cũng theo vị lãnh đạo xã Tam Sơn, cơ quan công an làm việc với Khá “Bảnh” về các hành vi dừng đỗ xe trên cao tốc, quay clip đốt xe… mà báo chí phản ánh trước đó.

Trước đó, ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an thị xã Từ Sơn vào cuộc xác minh clip Khá "Bảnh" đập nát xe máy 70 triệu đồng, châm lửa đốt để đổi lấy xe điện.

Chiều 21/3, lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản hành chính xử phạt Ngô Bá Khá 5,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng về lỗi dừng đỗ xe trên cao tốc.

Khá "Bảnh" nổi tiếng trên mạng xã hội với những video "đạo nghĩa giang hồ", "tình anh em" và điệu nhảy “múa quạt” còn được dân mạng gọi với cái tên VinaHey.

Kênh Youtube của "dân chơi" sinh năm 1993 này có gần 2 triệu người theo dõi, Facebook cá nhân của Khá "Bảnh" có hơn 600.000 người theo dõi. Mỗi clip của Khá "Bảnh" đều thu hút tới hàng trăm nghìn đến cả chục triệu lượt xem với rất nhiều lượt tương tác, bình luận.

Hoàng Lực

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật