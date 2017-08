Hưng Yên: Bắt đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở đình, chùa

Thời gian gần đây trên địa bàn huyện Phù Cừ (Hưng Yên) liên tục xảy ra các vụ mất cắp tài sản tiền công đức ở những cơ sở thờ tự như đình, chùa khiến cho người dân bức xúc.

Nhận được thông tin trên, Công an huyện Phù Cừ đã vào cuộc điều tra và tiềm hiểu sự việc, nhiều đối tượng nghi vấn được cơ quan sàng lọc và phát hiện Nguyễn Đình Giới (SN 1986), trú tại thôn Phù Oanh, xã Minh Tiến (cùng huyện) có dấu hiệu bất thường. Sau một thời gian theo dõi, đối tượng này đã bị bắt giữ.

Đối tượng Giới tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Trao đổi với PV vào trưa nay (31/8) Thượng tá Hoàng Chí Dũng – Phó trưởng Công an huyện Phù Cừ cho biết: “Ngày 29/8 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Giới về hành vi trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 6 đến tháng 8/2017, trên địa bàn huyện Phù Cừ xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trong hòm công đức tại những nơi thờ tự.

Nhận định đối tượng có thể sang địa bàn huyện lân cận để trộm cắp, Công an huyện Phù Cừ phối hợp với Công an huyện Tiên Lữ cùng quần chúng nhân dân bắt quả tang đối tượng Giới khi y đang thực hiện hành vi trộm cắp tại chùa Hưng Khánh, xã Đức Thắng (huyện Tiên Lữ).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận bản thân đã thực hiện 7 vụ phá cửa, trộm tiền trong hòm công đức tại chùa Sậy, chùa Tuần Tranh, chùa Chuông (xã Minh Tân); chùa Trà Dương, đình Bến (xã Tống Trân) và đền La Tiến (xã Nguyên Hòa) đều thuộc huyện Phù Cừ.

Được biết, đối tượng Giới là người nghiện ma túy, bản thân có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.

Đức Tùy