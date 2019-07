Hỗn chiến trong đêm ở Hải Dương: Nam thanh niên bị chém tử vong

Xác nhận sự việc trên với PV Báo Gia đình & Xã hội vào sáng nay (28/7), ông Vũ Văn Quảng – Trưởng công an xã Ninh Thành (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) cho biết: "Đêm qua, trên địa bàn xã chúng tôi xảy ra vụ xô sát đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên khiến một nạn nhân tử vong và một nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương".



Phòng trọ (khoanh tròn), nơi xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên trong đêm

Theo đó, vào khoảng 22h đêm 27/7, tại phòng trọ của gia đình ông Nguyễn Văn Trinh (SN 1977), trú tại thôn Phú Đan (sáp nhập thôn Phú Mỹ và Đan Bối) thuộc xã Ninh Thành xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên. Trong đó, 1 nhóm khoảng 4-5 người đứng ngoài và nhóm trong nhà trọ (chưa rõ số lượng) đều có hung khí. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng cấp báo cho chính quyền địa phương.

Cánh cửa ngăn từ gian ngoài vào bên trong của phòng trọ bị đâm, chém nhiều nhát

"Khi chúng tôi nhận được tin báo và có mặt tại nơi xảy ra sự việc thì 2 nhóm đang cầm hung khí đánh nhau. Tuy nhiên, nhóm thanh niên ở ngoài chỉ vào được gian phòng khách và không vào được bên trong vì có cửa chắn ngăn phòng nên 2 bên đâm, chém qua cửa. Trước sự việc nghiêm trọng, tôi thông báo cho công an viên và cấp báo về Công an huyện Ninh Giang. Khi thấy lực lượng chức năng có mặt, 2 nhóm bỏ chạy về phía cổng trường Mầm non xã Ninh Thành", ông Quảng cho biết.

Vết máu khô tại khu vực trước cửa phòng trọ

Cũng theo Trưởng công an xã Ninh Thành, vụ hỗn chiến khiến 2 nạn nhân bị thương gồm: anh Nguyễn Xuân S. (SN 1989), trú tại thôn 1, xã Tân Hương và anh Hà Văn Nh. (SN 1999), trú tại thôn An Cư, xã Nghĩa An (cùng huyện Ninh Giang). Tuy nhiên, do vết thương nặng nên anh S. tử vong sau đó không lâu, còn anh Nh. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Theo quan sát của PV tại hiện trường, chiếc cửa ngăn từ gian phòng khách vào bên trong buồng ngủ được làm bằng tôn mỏng có nhiều vết đâm chém khiến cánh cửa này rách bươm và khu vực ngoài cổng phòng trọ còn một số vết máu đã khô in trên mặt đường.

Vết đâm chém trên chiếc cửa ngăn từ gian ngoài vào bên trong

Bên trong phòng trọ nơi xảy ra vụ việc ngổn ngang quần áo và mùi phấn son

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Trinh (chủ phòng trọ) thông tin, đầu năm 2019 gia đình xây 3 phòng trọ nằm cạnh đường trục liên thôn và tiếp giáp với nhà ở. Đến tháng 6/2019, anh Tr. (SN 1975), trú tại xã Tân Phong (cùng huyện) đến thuê gian ở giữa với giá 2 triệu đồng/tháng để ở và có làm hợp đồng kèm theo. Còn sự việc đêm qua xảy ra như thế nào thì ông không biết, vì lúc đó gia đình đã đi ngủ, chỉ đến khi Công an xã Ninh Thành có mặt thông báo thì gia đình mới biết.

Theo người dân địa phương cho biết, gian phòng trọ của anh Tr. thuê của gia đình ông Trinh là nơi ở của một số cô gái làm phục vụ cho các quán karaoke quanh khu vực. Vì vậy, ban ngày hầu như phòng trọ này đóng cửa và buổi tối mới có người ra vào...

Một số hung khí các đối tượng bỏ lại hiện trường

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Ninh Giang có mặt tại nơi xảy ra sự việc và phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người liên quan, đồng thời truy bắt các đối tượng và điều tra nguyên nhân sự việc.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Trung tá Nguyễn Tiến Dũng – Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó trưởng Công an huyện Ninh Giang xác nhận có sự việc xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên đêm qua tại xã Ninh Thành và sự việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, xác minh.

Gia đình nạn nhân S. đang chuẩn bị lo hậu sự

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, nạn nhân S. đã xây dựng gia đình và có 1 người con 6 tuổi. Trước đây, nạn nhân cùng vợ đi lao động ở nước ngoài và đã về nước. Hiện gia đình đang chuẩn bị lo hậu sự cho anh S.

Được biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc trên là do mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an huyện Ninh Giang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ .

Bài & ảnh: Đức Tùy

