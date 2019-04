‘Hiệp sĩ’ khống chế được tên trộm sau 4 giờ nhận tin trình báo

Ngày 17/4, Đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã bàn giao Nguyễn Như Ý (22 tuổi, ngụ An Giang) cho Công an phường An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương) điều tra theo thẩm quyền.

Nghi can Nguyễn Như Ý (giữa) bị các "hiệp sĩ" bắt giao công an. Ảnh: N.An.

Theo xác minh ban đầu, ngày 16/4, anh Nguyễn Văn Chờ (ngụ Bình Dương) trình báo các “hiệp sĩ” rằng bị trộm xe máy tại một nhà nghỉ ở phường An Phú và đã trình báo nhiều nơi nhưng gần 1 tháng không có kết quả.

Nhận tin, các “hiệp sĩ” vào cuộc xác minh và xem hình ảnh camera an ninh gần hiện trường để lần tìm manh mối nghi can. Sau khi có hình ảnh nhận diện khuôn mặt người bẻ khóa xe, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng 5 thành viên của đội tỏa ra các tuyến đường tìm kiếm.

Đến 12h cùng ngày, phát hiện nghi can đang di chuyển trên phố, các “hiệp sĩ” áp sát và bắt người này giao công an xử lý.

Làm việc với cơ quan chức năng, nghi can khai tên Nguyễn Như Ý và thừa nhận hành vi trộm xe máy của anh Chờ tại phường An Phú. Sau khi trộm được tài sản, thanh niên này mang xe đến một tiệm cầm đồ thế chấp, lấy 15 triệu đồng tiêu xài.

