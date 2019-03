Một cán bộ thuộc chuyên án điều tra nhóm đối tượng sát hại nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên, đến thời điểm hiện tại, Vì Văn Toán vẫn tỏ thái độ ngoan cố, chưa khai nhận hành vi phạm tội của mình nhưng những chứng cứ thu thập từ vụ án cho thấy, “con nghiện” 38 tuổi này chính là đối tượng có vai trò chủ mưu trong vụ án gây rúng động dư luận.

Vợ Toán là Vì Thị Thu (SN 1982, ở bản Nà Ngum, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên) cũng vừa bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đặc biệt, trước khi xảy ra vụ án nữ sinh đi giao gà bị sát hại, người phụ nữ này vẫn thường bán ma túy cho Bùi Văn Công sử dụng.

Ngay cả số ma túy mà nhóm đối tượng trong vụ án sử dụng tại nhà Công, rồi cả nhóm hiếp dâm nữ sinh Cao Mỹ Duyên cũng là ma túy Công mua của Vì Thị Thu. Hiện cơ quan công an đang điều tra sự liên quan của Thu với tội ác của chồng và đồng bọn.

Qua điều tra, Toán có mối quan hệ rất phức tạp với các đối tượng ma túy trên địa bàn và các đồng phạm trong vụ án này. Trong đó, từ lâu hai vợ chồng hắn đã dính líu đến đường dây ma túy, rồi vào tù ra tội nhưng vẫn “ngựa quen đường cũ”.

Ngoài ra, Vì Văn Toán cũng khá thân thiết với nghi phạm Vương Văn Hùng do trước đó cả 2 là bạn tù của nhau.

Khoảng trước Tết Nguyên đán vừa qua, đối tượng Vì Văn Toán có ý đồ muốn bắt giữ nữ sinh Cao Mỹ Duyên nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Toán đã liên hệ với đồng bọn để thực hiện hành vi phạm tội.

Dù quen biết Bùi Văn Công qua mối quan hệ xã hội nhưng Toán vẫn “đánh tiếng” với Vương Văn Hùng trước. Rồi sau đó, Hùng, Công cùng bàn bạc, Công đã kết nối với các con nghiện khác là bạn của Công cũng tham gia.

Chính vì các đối tượng này có mối quan hệ rất phức tạp, nhiều mưu mô, thủ đoạn đối phó nên việc gỡ các “nút thắt” trong vụ án không hề đơn giản. Sau khi gây án, bọn chúng đã bàn bạc rất kỹ cách tẩy xóa dấu vết, tạo dựng chứng cứ ngoại phạm, thống nhất cách khai báo gian dối… để đánh lạc hướng điều tra.

Bùi Thị Kim Thu, vợ Bùi Văn Công đã bắt gặp 1 đối tượng giở trò đồi bại với nữ sinh ngay trong phòng ngủ của mình. Song thay vì can gián, tố cáo đến cơ quan công an, người đàn bà này lại dựng lên màn kịch giấu tội cho chồng

Cũng liên quan đến vụ án, trên một số trang mạng xã hội cho rằng do mẹ của nữ sinh giao gà có vay 300 triệu đồng của kẻ chủ mưu nhưng phía Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã lên tiếng bác bỏ. Bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh cũng phủ nhận thông tin trên và khẳng định: “Đó là sự vu khống độc ác”.

Chiều 4/2 (30 Tết), nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997) lái xe máy mang 10 con gà đến bán cho một người đàn ông mua hàng qua điện thoại. Tối hôm đó, gia đình không thể liên lạc với nữ sinh nên trình báo cảnh sát.

Sáng 7/2, thi thể cô gái được phát hiện tại khu vực chăn nuôi của một gia đình vắng chủ ở huyện Điện Biên. Khi đó, nạn nhân chỉ mặc áo thu đông, toàn bộ tài sản bị mất.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân chết do bị siết cổ.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Điện Biên bắt Vương Văn Hùng. Ban đầu, Hùng khai gây án một mình. Tuy nhiên, nhiều ngày đấu tranh, nghi phạm khai thêm đồng phạm Bùi Văn Công.

Ngày 17/2, do phát sinh tình tiết mới nên Công an tỉnh Điện Biên cùng VKSND và Viện Khoa học hình sự Bộ Công an khai quật tử thi Cao Mỹ Duyên để khám nghiệm lại.

Chiều 17/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả và Lường Văn Hùng .

Ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can đối với Vương Văn Hùng về tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Hiếp dâm".

Ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Dũng và Cầm Văn Chương về tội "Hiếp dâm".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thị Kim Thu - vợ nghi phạm Bùi Văn Công về tội "Che giấu tội phạm".

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ Vì Văn Toán.