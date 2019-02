Hành trình truy bắt nhóm đối tượng đặt thuốc nổ phá nhà dân trong đêm

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, hôm qua (2/2), Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến vụ việc xảy ra rạng sáng 27/1 khi nhóm đối tượng này đặt thuốc nổ phá nhà anh Hà Đình Luyên (SN 1979), trú tại thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An khiến mọi người hoảng sợ.

Các đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam gồm: Trần Văn Đại (SN 1988), trú tại phường Cẩm Thịnh, TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh); Phạm Văn Biển (SN 1979), trú tại xã Tái Sơn, Nguyễn Đình Nhất (SN 1988), trú tại xã Đại Hợp (cùng huyện huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) và Nguyễn Văn Phương (SN 1985), trú tại thôn Tam Tương, xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang (Hải Dương) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Vụ nổ khiến một số tài sản của gia đình anh Luyên hư hỏng. Ảnh: Đ.Tùy

Theo Cơ quan CSĐT, rạng sáng 27/1, Công an huyện Ninh Giang nhận tin báo của Công an xã Nghĩa An về vụ nổ xảy ra tại nhà vợ chồng anh Luyên. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng nạn nhân cùng 2 con đang ngủ tại tầng 2 của gia đình.

Lúc này, gia đình anh Luyên xuống kiểm tra phát hiện ô cửa kính bên phải cửa ra vào bị vỡ, cửa cuốn phía ngoài bị biến dạng; gạch bậc hè tiếp giáp cửa cuốn bị vỡ và xe máy dựng cạnh cửa cuốn bị vỡ một mảnh nhựa ở cạnh bình xăng bên trái, ước tính thiệt hại khoảng 20 triệu đồng.

Sau khi có mặt tại gia đình nạn nhân, Cơ quan CSĐT nhận định, đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, đồng thời tiến hành bảo vệ hiện trường, lấy lời khai của gia đình nạn nhân cùng những người liên quan.

Vị trí bên ngoài hiên nhà, nơi các đối tượng đặt thuốc nổ. Ảnh: Đ.Tùy

Theo tường trình của anh Luyên, bản thân gia đình làm nghề ảnh viện áo cưới cho nên quá trình làm ăn có phát sinh khoản nợ với chị Phạm Thị Hợp, trú tại đội 5, thôn Mạc, xã Đại Hợp (huyện Tứ Kỳ).

Vào cuối năm 2017, vợ chồng anh Luyên cùng người cháu họ tên là Hà vay của Hợp 100 triệu đồng. Sau đó, vợ chồng nạn nhân có đưa cho người cháu này 60 triệu đồng để trả nợ cho Hợp. Tuy nhiên, Hà bỏ đi đâu không rõ nên gia đình không liên lạc được.

Do vậy, trước thời điểm xảy ra vụ việc, Hợp đến gặp vợ chồng anh Luyên để đòi số tiền 50 triệu đồng. Tuy nhiên, do người cháu nạn nhân không nói đã trả bao nhiêu tiền nên giữa 2 bên không thống nhất được việc trả nợ.

Về vấn đề này, chị Hợp khẳng định, Hà mới trả được 30 triệu đồng. Do đó, ngày 24/1, Hợp cùng với một số đối tượng đến nhà anh Luyên đòi nợ và tại đây, 2 bên xảy ra cãi nhau.

Nguyên nhân vụ việc được xác nhận liên quan đến vay nợ. Ảnh: Đ.Tùy

Chia sẻ với PV về vụ việc, Thượng tá Hoàng Kim Thái - Trưởng Công an huyện Ninh Giang thông tin, do vụ án xảy ra vào những ngày giáp Tết nguyên đán gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nên nếu không kịp thời trấn áp và bắt giữ đối tượng sẽ gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương. Chính vì vậy, áp lực đối với Cơ quan CSĐT là rất lớn.

Trước tính chất vụ việc, ngay trong rạng sáng 27/1, Công an huyện Ninh Giang chỉ đạo các mũi công tác chốt chặn trên các tuyến đường ra Hải Phòng cùng một số địa bàn lân cận., đồng thời dựng chân dung các đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 28/1, Cơ quan CSĐT đã làm rõ được 4 đối tượng nghi vấn nêu trên. Trong số các đối tượng, đa phần đều có biểu hiện sử dụng ma túy, nợ nần, bỏ nhà và không có việc làm ổn định. Thậm chí, có đối tượng từng mang tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

4 đối tượng trong vụ đặt thuốc nổ phá nhà dân bị bắt giữ. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Khi biết tin, Phương bị mời lên cơ quan công an thì 3 đối tượng còn lại nhanh chân bỏ trốn. Trong đó, Nhất và Đại đến tá túc tại nhà một người bạn ở quận Long Biên (Hà Nội), còn Biển thì lẩn trốn tại khu vực Tây Hồ (Hà Nội) và tìm cách thủ đoạn nhằm che dấu nhân thân.

Với sự phối hợp của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương và Công an TP Hà Nội, đến 21h đêm 30/1 Công an huyện Ninh Giang đã bắt giữ được Nhất và Đại. Tiếp đó, vào 1h sáng 31/1, đối tượng Biển cũng bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai, Biển là người có vai trò chủ đạo trong vụ việc, là người cầm đầu và khơi mào về chuyện đặt mìn cho nổ vào nhà anh Luyên để đòi nợ.

Sau khi bàn kế hoạch và thống nhất, các đối tượng lấy chất nổ tại nhà Đệ. Tiếp đó, Phương và Nhất điều khiển xe máy từ huyện Tứ Kỳ sang huyện Ninh Giang. Khi đến nhà anh Luyên, Nhất trực tiếp đặt mìn vào cửa nhà và đối tượng nối sợi dây thuốc nổ với một điếu thuốc lá châm lửa rồi bỏ đi cho đến khi phát nổ.

Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang tặng giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc khám phá nhanh vụ việc. Ảnh: Đ.Tùy

Khi gây án xong, các đối tượng quay về phòng trọ của Phương (huyện Tứ Kỳ) cất xe máy và lên xe ô tô của của Biển và Đệ bỏ đi chơi. Tuy nhiên, hành vi của nhóm đối tượng không qua mắt được Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang và chưa đầy 2 ngày sau, 4 đối tượng đã bị bắt giữ.

Được biết, với việc khám phá nhanh vụ việc và truy bắt nhóm đối tượng, Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang đã ký quyết định khen thưởng cho 2 tập thể gồm: Công an huyện Ninh Giang và Đội Cảnh sát Hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện cùng 7 cá nhân.

Đức Tùy

