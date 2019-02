Trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (1/3), Thượng tá Hoàng Kim Thái – Trưởng Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết: “Cách đây ít ngày, một gia đình trên địa bàn huyện bị nhóm đối tượng đặt thuốc nổ trong đêm và hiện tại cơ quan công an đã bắt được các đối tượng này”.

Hậu quả của vụ nổ khiến cửa cuốn, cửa kính bị hư hỏng và nứu trần nhà tầng 1 của gia đình anh Luyên. Ảnh: Đ.Tùy

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện, khoảng gần 3h sáng 27/1, gia đình anh Hà Đình Luyên (40 tuổi), trú tại xã Nghĩa An bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn ở trước cửa nhà mình. Khi chạy xuống tầng 1, vợ chồng anh Luyên phát hiện cửa kính, cửa cuốn bị bung hỏng, tầng 1 trần nhà bị nứt và một số đồ đạc hư hỏng. Thời điểm xảy ra vụ nổ, cả gia đình đang ngủ, trong đó có 2 người con anh Luyên ngủ trên tầng 2 đối diện vị trí đặt thuốc nổ ở tầng 1. Tuy nhiên, vụ nổ không gây thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, Công an xã Nghĩa An có mặt tại nơi xảy ra vụ việc và nhanh chóng cấp báo về Công an huyện Ninh Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan và truy tìm nhóm đối tượng.

Vị trí nhóm đối tượng đặt thuốc nổ ở hiên nhà tầng 1. Ảnh: Đ.Tùy

Bằng các biện pháp nghiệm vụ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh giang đã nhanh chóng làm rõ được các đối tượng liên quan và trong ngày hôm qua (31/1), 4 đối tượng đã bị bắt giữ và di lý về Công an huyện. Trong đó, có 3 đối tượng bỏ trốn lên Hà Nội ngay sau khi gây án. Cho nên, đơn vị đã phối hợp với CSHS Công an Hà Nội tiến hành vây bắt.

“Lúc đầu, chúng tôi bắt được 2 đối tượng, trong đó có 1 đối tượng trực tiếp đặt chất nổ. Đến khoảng 3h sáng 31/1, đối tượng cuối cùng được xác định đóng vai trò chỉ đạo tổ chức đã bị bắt giữ.

Một trong các đối tượng bị bắt giữ liên quan đến vụ nổ tại gia đình anh Luyên. Ảnh: Đ.Tùy

Trong ngày hôm nay, Cơ quan CSĐT sẽ tiến hành khởi tố và bắt tạm giam đối với 4 đối tượng này. Cũng trong sáng qua, đơn vị đã làm rõ thêm 1 đối tượng khác liên quan đến việc đưa thuốc nổ cho 1 trong 4 đối tượng bị bắt trước đó

Do vụ việc xảy ra đúng vào thời điểm chuẩn bị Tết Nguyên đán và gây dư luận hoang mang trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, Công an huyện đã dùng toàn lực lực lượng CSHS để khám phá nhanh và truy bắt nhóm đối tượng giúp người dân yên tâm vui Tết đón xuân”, Trưởng Công an huyện Ninh Giang cho biết.

Thượng tá Hoàng Kim Thái - Trưởng Công an huyện Ninh Giang thông tin nội dung vụ việc. Ảnh: Đ.Tùy

Nói về nguyên nhân vụ nổ, Thượng tá Thái cho hay, đây là vụ việc xuất phát từ vấn đề vay nợ và đòi nợ thuê. Trong khi đó, vợ chồng nạn nhân có vay của 1 đối tượng tên là Hợp (huyện Tứ Kỳ, cùng tỉnh Hải Dương) với số tiền 100 triệu đồng.

Hiện nay, việc vay và trả chưa có sự thống nhất giữa anh Luyên và đối tượng. Vì vậy, Hợp đã nhờ một nhóm đối tượng xã hội đến nhà nạn nhân đòi tiền.

Trước hôm xảy ra vụ việc, nhóm này đã đến đòi tiền nhưng chưa thống nhất lên vợ chồng anh Luyên chưa trả. Ngay lập tức, các đối tượng đe dọa vợ chồng nạn nhân và tối thứ 26/1, các đối tượng thống nhất với nhau để hành động. Đến 2h30 rạng sáng 27/1, nhóm đối tượng dùng xe máy để thực hiện hành vi và 2h50 phút thì xảy ra vụ nổ.

Ông Nguyễn Xuân Thuấn - Bí thư Huyện ủy Ninh Giang tặng quà chúc mừng chiến công của Công an huyện. Ảnh: Đ.Tùy

Mặc dù, vụ việc xảy ra trong đêm tối, nhưng nhờ hệ thống camera của cơ quan Công an lắp đặt tại một số tuyến đường cùng camera của người dân nên đã giúp Cơ quan CSĐT nhanh chóng nhận diện, xác định được đối tượng. Sau đó, tập trung lực lượng truy bắt.

Đối với tài sản của gia đình nạn nhân bị hư hại, đại diện Công an huyện Ninh Giang thông tin, tối qua đơn vị đã có được kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), xác định rõ là thuốc nổ và lượng thuốc nổ gây nên vụ nổ 200 gram (2 lạng) .

Đồng thời, ngày hôm nay Hội đồng định giá tài sản sẽ có kết luận sơ bộ về tài sản bị hư hỏng như: cửa cuốn, cửa kính của gia đình nạn nhân. Riêng vết nứt ở trần nhà tầng 1 có liên đến thiệt hại công trình, cho nên sẽ thẩm định và định giá sau.

Ông Nguyễn Tiến Tầng - Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang tặng giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trogn việc khám phá nhanh vụ nhóm đối tượng đặt thuốc nổ phá nhà dân trong đêm. Ảnh: Đ.Tùy

Liên quan đến chiến công và thành tích trên, sáng nay (1/3), Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang – Nguyễn Tiến Tầng đã ký quyết định tặng giấy khen cho 2 tập thể gồm: Công an huyện Ninh Giang và Đội Cảnh sát Hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện cùng 7 cá nhân có thành thích trong việc khám phá nhanh, truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ nổ.

Trước đó, vào tháng 11/2018, Công an huyện Ninh Giang và 3 cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã tặng Bằng khen. Được Ban giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trao thưởng 10 triệu đồng và đề nghị Bộ Công an tặng bằng khen cho cho Thượng tá Hoàng Kim Thái - Trưởng Công an huyện và Thượng úy Nguyễn Duy Miền - Đội phó Đội Cảnh sát Hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Ninh Giang có thành tích trong việc giải cứu thành công bé gái 3 tuổi bị đối tượng nghi ngáo đá khống chế trong nhà tắm tại xã Quang Hưng.

Đức Tùy

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật