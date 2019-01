Hành động lạ của đối tượng dùng súng cướp ngân hàng trước khi bị bắt?

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, chiều qua (18/1), tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh) xảy ra vụ cướp ngân hàng khi một đối tượng dùng súng uy hiếp khiến nhiều người hoảng sợ. Tuy nhiên, ngay sau đó đối tượng đã bị cơ quan công an khống chế và bắt giữ thành công.

Theo Cơ quan CSĐT, khoảng 15h chiều cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận tin báo về việc xuất hiện 1 đối tượng nam thanh niên đang sử dụng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp tiền trong quầy giao dịch của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hạ Long (có địa chỉ tại số 74, phường Trần Hưng Đạo). Ngay sau đó, đối tượng được xác định là Trần Thế Khương (SN 1979), trú tại tổ 18A, khu 3, phường Hà Khánh (TP. Hạ Long).

Khẩu súng tự chế đối tượng Khương sử dụng để đe dọa nhân viên ngân hàng. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an TP. Hạ Long huy động lực lượng Cảnh sát hình sự và Công an phường Trần Hưng Đạo tiếp cận hiện trường trụ sở ngân hàng cùng đối tượng.

Lúc này, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Khương đang có hành vi chĩa súng, khống chế các nữ nhân viên tại quầy giao dịch và yêu cầu chuyển tiền cho đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an TP. Hạ Long tiếp cận được Khương và khống chế thành công, tước khẩu súng và bắt giữ an toàn đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 5 phiếu chuyển tiền và 720 triệu đồng tiền mặt. Đồng thời, lực lượng Công an bảo đảm tuyệt đối an toàn không để xảy ra thiệt hại của nhân viên ngân hàng và người dân đang giao dịch...

Theo lời khai của Khương, trước đó 15 phút đối tượng đến quầy giao dịch của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hạ Long và tự viết 5 phiếu chuyển tiền vào 5 tài khoản khác nhau với tổng số tiền 376 triệu đồng. Trong đó, 4 tài khoản mang tên Trần Thế Khương và 1 tài khoản mang tên người khác, sau đó đưa cho nhân viên giao dịch.

Đối tượng Khương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Tuy nhiên, khi nhân viên giao dịch đề nghị Khương nộp tiền mặt để chuyển vào tài khoản thì đối tượng không đưa và bất ngờ rút 1 khẩu súng tự chế mang theo trong người hướng về phía các nhân viên để uy hiếp, đe dọa. Đồng thời, yêu cầu nhân viên thủ quỹ lấy tiền trong két của ngân hàng bỏ vào túi đưa cho đối tượng.

Do bị uy hiếp bằng súng và trước tình thế nguy hiểm, nhân viên thủ quỹ phải mở két lấy 720 triệu đồng bỏ vào túi để đưa cho Khương. Trong khi đối tượng đang nhận tiền thì bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật và phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn cho các cơ sở giao dịch của ngân hàng trên địa bàn.

Được biết, đối tượng Khương từng là giáo viên dạy môn Lịch sử tại trường THPT dân tộc nội trú Quảng Ninh. Tuy nhiên, đến đầu tháng 1/2019, Khương đã nộp đơn lên Ban giám hiệu xin nghỉ việc để chữa bệnh và được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đồng ý.

Đức Tùy

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật