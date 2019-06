Hai nhóm hỗn chiến trong đêm, 3 người thương vong ở Long An

Thông tin ban đầu, tối ngày 14/6, một nhóm thanh niên ra khu vực đường 2/9, thị trấn Tân Thạnh. Tại đây, nhóm người này có mâu thuẫn với nhóm thanh niên Trần Tấn Đạt (SN 1993, ngụ huyện Tân Thạnh) cùng 2 người bạn.

Do hai bên có sự mâu thuẫn, nhóm thanh niên đã dùng hung khí đâm vào người Đạt và nhóm bạn của Đạt rồi bỏ chạy.

Đạt và 2 người bạn thân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng đã chết sau đó, 2 người còn lại hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận tin báo, Công an thị trấn Tân Thạnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, truy bắt nhóm thanh niên gây án.

Theo BVPL

