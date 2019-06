Hải Dương: Sáng đến trụ sở công an đầu thú, tối được thông báo tử vong

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (15/6), ông Hoàng Văn Toan – Chủ tịch UBND xã Nam Tân, huyện Nam Sách (Hải Dương) cho biết: “Cách đây ít ngày, Công an TP. Chí Linh có về địa phương phối hợp tiến hành điều tra về 1 công dân sinh sống trên địa bàn về tội trộm cắp tài sản. Sau đó, công dân này có đến công an đầu thú và được thông báo tử vong”.

Theo đó, trước khi xảy ra sự việc, ngày 9/6, anh Nguyễn Xuân Th. (SN 1979), trú tại thôn Đôn Hạ, xã Nam Tân nghi trộm cắp tài sản tại TP. Chí Linh, sau đó vụ việc được cấp báo đến cơ quan chức năng.

Được sự động viên của gia đình, sáng 13/6 người thân đưa anh Th. đến Công an TP. Chí Linh đầu thú. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày gia đình anh này nhận được tin báo nạn nhân tử vong và thi thể được để tại Trung tâm y tế TP. Chí Linh.

Người nhà nạn nhân cho hay, cơ quan công an thông tin rằng, anh Th. chết do tự tử tại phòng hỏi cung. Tuy nhiên gia đình nạn nhân không đồng ý và chiều 14/6 Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) về tiến hành khám nghiệm tử thi.

“Hiện tại bản thân thân anh Th. làm nghề bốc vác thuê, còn việc anh ấy tử vong như thế nào thì chúng tôi không rõ vì Công an TP. Chí Linh chưa có thông báo cụ thể”, chủ tịch UBND xã Nam Tân cho biết thêm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

