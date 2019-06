Hà Nội: Khởi tố đối tượng ghen tuông, đánh người tình tử vong

Thông tin từ cơ quan Công an quận Long Biên (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Minh Tuân (SN 1973, trú tại phường Sài Đồng, Long Biên) về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Đối tượng Tuân tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 4h30 phút ngày 14/5, Bệnh viện Đức Giang tiếp nhận 1 người phụ nữ đưa vào cấp cứu. Qua kiểm tra, Bệnh viện Đức Giang xác định người phụ nữ nói trên có thương tích sưng tím ở vùng mặt, mồm có chảy máu và đã tử vong.

Ngay lập tức, thông tin này đã được bệnh viện báo với cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an quận Long Biên đã tiến hành xác minh làm rõ vụ việc.

Nạn nhân sau đó được xác định là chị T.T.T. (SN 1986, trú tại tổ 8 Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội).

Quá trình điều tra cho thấy, khoảng 4h15 ngày 14/5, anh H.T.K. (SN 1981) là bảo vệ công trường xây dựng trên đường Huỳnh Văn Nghệ (tại khu vực tổ 9 phường Phúc Đồng, Long Biên) phát hiện thấy có 1 đôi nam nữ đứng ở vỉa hè đường Huỳnh Văn Nghệ.

Khi anh K. tới nơi thì người thanh niên nhờ gọi hộ taxi để đưa người phụ nữ đi cấp cứu. Lúc xe cấp cứu đến bệnh viện, nam thanh niên nói trên nhanh chóng trả tiền taxi, sau đó lấy xe máy bỏ đi.

Ngay lập từ cơ quan công an đã tiến hành pháp y tử thi và khám nghiệm hiện trường. Kết quả pháp y cho thấy, nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não.

Cơ quan công an xác định đối tượng Vũ Minh Tuân liên quan trực tiếp đến việc chị T. bị tử vong.

Khoảng 13h ngày 14/5 sau khi được vận động, Vũ Minh Tuân đã ra Công an quận Long Biên để đầu thú.

Tại cơ quan công an, Tuân khai nhận, mặc dù hai bên đã có gia đình nhưng giữa Tuân và chị T. có quan hệ tình cảm. Do ghen tuông nên khoảng 2h sáng ngày 14/5, Tuân nhắn tin để tìm gặp chị T. ở đầu cầu Vĩnh Tuy (phía quận Hoàng Mai).

Sau khi đèo chị T. đến khu vực đường Huỳnh Văn Nghệ, hai bên xảy ra cãi nhau. Tại đây, Tuân đã liên tiếp dùng tay chân đánh vào đầu, mặt chị T. khiến chị này tử vong do chấn thương sọ não.

