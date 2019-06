Hà Nội: Cô gái trẻ bị nhóm thanh niên nhốt, đánh vì không chịu tiếp khách

2 nam thanh niên nhốt, đánh chị D. tại cơ quan công an (Ảnh: V.H).

Ngày 22/6, Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi phối hợp với Công an quận Bắc Từ Liêm, lực lượng chức năng đã giải cứu an toàn cô gái trẻ bị nhóm đối tượng nhốt tại một nhà trọ trên địa bàn.

Trước đó, tổng đài 113 Công an thành phố Hà Nội nhận được cuộc gọi từ một cô gái trẻ về việc bị các đối tượng đánh đập, bắt nhốt tại nhà trọ đường Sông Nhuệ (phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm).

Sau khi giải cứu nạn nhân an toàn, Công an quận Bắc Từ Liêm bước đầu xác minh bị hại là N.T.D (quê Lạng Sơn).

Theo tài liệu điều tra của công an, từ mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội Facebook, ngày 15/6, chị D. được Dương Văn Trung (quê Thái Nguyên) rủ về Hà Nội chơi, và Trung là người trả tiền taxi cho D. di chuyển từ Lạng Sơn xuống Hà Nội.

Sau đó, Trung nhờ Nguyễn Văn Hồi (cùng quê Thái Nguyên) đưa chị D. về nhà trọ tại đường Sông Nhuệ. Tại đây, Trung và Hồi ép nạn nhân đi rót bia, tiếp khách tại quán karaoke. Chị D. không đồng ý, muốn về nhà thì bị các đối tượng nhốt tại nhà trọ, đánh đập và thu điện thoại. Chị D. đã tìm cách liên lạc đến lực lượng công an để nhờ giải cứu.

Vụ việc đang được CAQ Bắc Từ Liêm tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Dân Trí

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật