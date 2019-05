Hà Nội: Bắt tạm giam nghịch tử cầm dao dọa giết bố mẹ để đòi tiền

Thông tin từ công an huyện Thường Tín (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Phước (SN 1983, trú tại phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín) về hành vi “Cướp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Đức Phước bị bắt tạm giam. Ảnh: ND

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 23h đêm 10/4, hai vợ chồng bà Trần Thị Q (ở thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín) đang nói chuyện với 1 người phụ nữ trong phòng ngủ thì Nguyễn Đức Phước (SN 1983) là con trai thứ 2 của bà Q đi về chửi bới, đập phá, đòi tiền.

Không thấy bố mẹ phản ứng, Phước liền đi xuống nhà bếp cầm dao lên chém vào cửa phòng bà Q đe doạ giết.

Lo sợ, bà Q liền lấy 10 triệu đồng đưa cho Phước qua khe cửa sổ. Chưa thoả mãn, Phước tiếp tục chửi bới và đòi bố mẹ phải đưa thêm 20 triệu đồng.

Không còn tiền, bà Q sợ hãi hứa sẽ đưa tiền cho Phước vào sáng hôm sau. Thế nhưng, Phước không đồng ý và tiếp tục yêu cầu bà Q đến ngày 21/4 phải đưa 100 triệu đồng.

Thấy bà Q không nói gì, Phước lên tầng 3 nằm ngủ. Bức xúc trước việc làm ngang ngược của con, gia đình bà Q đã trình báo sự việc lên cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an, Phước đã khai nhận toàn bộ sự việc. Theo cơ quan công an, Phước đã có 1 tiền án về tội chống người thi hành công vụ, mới ra tù tháng 4/2018.

Hoàng Duyên

