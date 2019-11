Sáng 4/11 bên hành lang Quốc hội, trao đổi nhanh với báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có con em là nạn nhân vụ 39 người tử vong trong xe container ở Anh. "Đây là sự việc hết sức đau lòng, một thảm họa nhân loại vừa xảy ra", ông nói.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng của Anh và Việt Nam vẫn chưa có trả lời chính thức có bao nhiêu người Việt Nam trong số 39 người. Nhưng thực tế là có người Việt Nam gặp nạn.

Theo Thiếu tướng, ngày 23/10, khi có thông tin ở Anh phát hiện 39 người tử vong trong container, Công an tỉnh Nghệ An đã nắm tình hình. Đến ngày 27/10, Công an nghệ An xác lập chuyện án để điều tra, làm rõ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

"Nghệ An thống kê 24 trường hợp trình báo mất tích, nhưng đến ngày 4/11 đã có 3 trường hợp liên lạc với gia đình. Như vậy, có 21 trường hợp còn mất tích, trong số đó có những người đi từ năm 2017, từ tháng 8/2018 và phần lớn đi từ tháng 4 đến tháng 8/2019", Thiếu tướng Cầu nói.



Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, trên cơ sở chỉ đạo từ Chính Phủ và Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động làm 4 việc và đã có kết quả bao gồm:

Thứ nhất, phối hợp với các cơ quan ở Trung ương tập hợp danh tính, lấy ADN và dấu vân tay của 21 người đặt nghi vấn để phục vụ công tác giám định. Thứ hai, dựng lên các đối tượng nghi vấn trong đường dây đưa người sang Anh trái phép. Thứ ba, xác lập chuyên án để chủ động đấu tranh, phòng ngừa. Thứ tư, thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an để xử lý đảm bảo yêu cầu chính trị, nghiệp vụ về mặt pháp luật.

Tướng Nguyễn Hữu Cầu cũng khẳng định: "Đến ngày 3/11, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây đưa người trái phép sang Anh. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ. Đối với vấn đề hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị chết ở Anh để đưa thi thể về quê hương".

Lê Bảo

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật