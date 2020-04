Giảm án cho bị cáo từng cứu người đuối nước lại giết người vì nghi vợ ngoại tình

Ngày 22/4, tại trụ sở TAND tỉnh Nghệ An, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Hoàng Đình Nam (SN 1963, trú thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội "Giết người". Phiên tòa được mở do có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.



Phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nam nhận án 17 năm tù về tội "Giết người". Buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 210 triệu đồng.

Không đồng tình với mức án trên, bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại tòa, bị cáo đưa ra các tình tiết giảm nhẹ là đã đền bù 55 triệu đồng cho gia đình bị hại, mới đây người thân bị cáo tiếp tục đền bù thêm 10 triệu đồng. Ngoài ra, vào năm 2017, bị cáo đã có công cứu người đuối nước được chính quyền xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc xác nhận.

Bị cáo Nam.

Xem xét toàn diện vụ án, tòa phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo sửa bản án sơ thẩm từ 17 năm tù xuống 16 năm tù về tội "Giết người" đối với bị cáo Hoàng Đình Nam.



Theo cáo trạng của VKS, khoảng giữa năm 2018, Nam nghi ngờ vợ ngoại tình nên gắn thiết bị định vị vào xe máy và cài phần mềm vào điện thoại di động nhằm theo dõi vợ.

Sáng 28/3/2019, Nam kiểm tra thiết bị định vị thì thấy vợ đang dừng ở một bãi đậu xe thuộc xóm 11, xã Nam Giang với thời gian dài. Nghi ngờ vợ gửi xe máy tại đây và có người đến chở nên quyết định theo dõi để bắt quả tang. Sau đó, Nam mua bộ quần áo rằn ri, 1 con dao (loại gọt hoa quả) đến khu vực trên để theo dõi.

Hiện trường vụ án.

Khoảng 13h cùng ngày, nghi ngờ vợ ngồi trong xe ô tô do ông Bùi Thành Đ. (SN 1954, trú thị trấn Nam Đàn) điều khiển nên đuổi theo sau theo dõi.

Khi đến địa bàn thuộc xóm 11, xã Nam Giang, thấy vợ bước xuống xe Nam liền chạy lại kéo cửa sau, bước lên sau ghế lái. Lúc này, Nam chồm người lên, tay trái quàng qua cổ ông Đ., tay phải rút dao đâm một nhát trúng vào bụng của ông Đ. Chưa dừng lại Nam đâm tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, Nam dùng dao rạch vào cổ, tay người vợ và lên xe máy bỏ trốn. Đến 16h cùng ngày, Nam đến cơ quan công an đầu thú.

V. Đồng

