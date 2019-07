Giả làm gái dụ "con mồi" ra để cướp

Ngày 9/7, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Khắc Dương (SN 1995, trú tại Hòa Bình) và Đỗ Tiến Anh (SN 2003, trú tại Yên Bái) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.



Thông tin ban đầu cho thấy, Dương sử dụng một tài khoảng Zalo có tên là "Quyên Kẹo" và quen biết với anh T ở Nam Định. Qua mỗi lần "chát chít" trên mạng Zalo, Dương luôn nói mình là con gái. Sau khi có được niềm tin từ anh T, Dương đã hẹn anh này gặp mặt để đi chơi vào tối 15/6.

Tối 15/6, Dương cùng Tiến Anh đi xe máy ra khu vực tòa nhà Keangnam là địa điểm hẹn với anh T. Trên đường đi, Dương tiếp tục dùng tài khoản "Quyên Kẹo" để hỏi về đặc điểm nhận dạng anh T. Trước khi đi, Dương nói với Tiến Anh là đi "xiết nợ" một người.

Khi đến điểm hẹn, Dương nói với Tiến Anh ra hỏi thanh niên đang đỗ xe máy xem có phải đợi "Quyên Kẹo" hay không. Sau khi xác định là đúng, Tiến Anh đã rút chìa khóa xe máy anh này.

Lúc này Dương đi đến và hỏi anh T rằng có phải đang nhắn tin với "Quyên Kẹo" không. Anh T xác nhận là đúng thì Dương nói "Quyên kẹo" là nhân viên của anh ta và cô gái này đã thông báo đi chơi với khách nên bây giờ anh T phải thanh toán "tiền bàn" lxin,2 triệu đồng.

Khi anh T nói chỉ có 400 nghìn đồng thì Dương yêu cầu anh này đưa số tiền đó cho Tiến Anh. Chưa hết, Dương còn bắt anh T đưa điện thoại và xe máy cho mình.

Hai đối tượng trong vụ án (ảnh tư liệu)

Anh T xin được đem xe máy về và hứa sẽ lo tiền để trả Dương. Dương đồng ý và yêu cầu anh T hôm sau phải mang tiền đến chuộc. Anh T xin giảm số tiền "bàn" từ 3,2 triệu xuống còn 2 triệu đồng và Dương đồng ý.

Ngày hôm sau, anh T đã đến Công an phường Mễ Trì (Nam Từ Liêm) trình báo sự việc. Cơ quan công an đã yêu cầu Nguyễn Khắc Dương và Đỗ Tiến Anh về trụ sở cơ quan công an để xác minh làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Khắc Dương và Đỗ Tiến Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội. Dương đã giao nộp cho cơ quan công an toàn bộ tài sản cưỡng đoạt được của anh T gồm 1 điện thoại iPhone 6 và số tiền 400.000 đồng. Giám định sơ bộ, chiếc điện thoại của anh T có giá 2 triệu đồng.

Thanh Sơn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật