Gia hạn điều tra vụ tài xế lùi xe trên cao tốc khiến 4 người chết

Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) ngày 1/4 ra thông báo đang thụ lý vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ xảy ra ngày 19/11/2016 tại cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên theo quyết định giám đốc thẩm với bản án hình sự phúc thẩm của TAND tỉnh Thái Nguyên. Công an thị xã Phổ Yên cho rằng đến nay thời hạn điều tra vụ án sắp hết nhưng do tính chất phức tạp của vụ án, cần phải có thêm thời gian để điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ để hòan chỉnh hồ sơ nên đề nghị VKS cùng cấp gia hạn.

Cùng ngày, VKSND thị xã Phổ Yên ra quyết định gia hạn điều tra vụ án hình sự lần thứ nhất với thời hạn bốn tháng, tính từ ngày 13/4.

Theo điều 172 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá hai tháng với tội phạm ít nghiêm trọng, ba tháng với tội phạm nghiêm trọng và bốn tháng với tội phạm rất nghiêm trọng.

Trường hợp vụ án có tính chất phức tạp thì chậm nhất 10 ngày trước khi hết thời hạn điều tra, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn. Với tội phạm ít nghiêm trọng được gia hạn điều tra một lần không quá hai tháng; tội phạm nghiêm trọng được gia hạn điều tra lần một không quá ba tháng và lần hai không quá hai tháng; tội phạm rất nghiêm trọng được gia hạn điều tra hai lần, mỗi lần không quá bốn tháng;...

Đây là vụ án gây nhiều tranh cãi khi trải qua 8 phiên sơ thẩm, bốn lần phúc thẩm và một lần giám đốc thẩm.

Theo hồ sơ, khoảng 15h30 ngày 19/11/2016, Ngô Văn Sơn (40 tuổi, tài xế xe Innova) đang chở 10 người trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội thì phát hiện đi qua lối ra khỏi đường cao tốc thuộc nút giao Yên Bình (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Sơn lái xe vào làn đường trong cùng bên phải, lùi xe theo hướng Thái Nguyên - Hà Nội để ra khỏi nút giao Yên Bình.

Trong lúc này, xe Sơn bị xe container của Lê Ngọc Hoàng (33 tuổi) đâm vào đuôi, hất văng. Vụ tai nạn khiến ba người lớn và một bé trai tử vong, sáu người còn lại bị thương.

Tại phiên phúc thẩm mở đầu tháng 11/2018, TAND Thái Nguyên tuyên Hoàng lĩnh án 6 năm tù, Sơn 9 năm tù.

Sau nhiều tranh cãi, TAND Cấp cao rút hồ sơ để xem xét lại. Ngày 21/11/2018 TAND Cấp cao tại Hà Nội ra kháng nghị yêu cầu làm rõ điểm va chạm đầu tiên của hai chiếc xe; xác định khoảng cách giữa hai xe trước khi va chạm và điểm tài xế container nhấn phanh. Những vấn đề này khi được xác minh mới có căn cứ cáo buộc Hoàng không giảm tốc độ khi gặp chướng ngại vật trên đường và không đảm bảo khoảng cách an toàn khiến xảy ra tai nạn.

Quyết định kháng nghị cũng yêu cầu làm rõ thời điểm mất tín hiệu 52 giây tại thiết bị giám sát hành trình thì xe container đang ở vị trí nào, tốc độ bao nhiêu? Khi cách xe Innova bao nhiêu mét, tài xế Hoàng rà phanh, định chuyển làn?

TAND Cấp cao cho rằng cơ quan điều tra chưa làm rõ xe Innova lùi từ vị trí nào, tốc độ bao nhiêu? Khi bị đâm, xe ở làn đường nào vã đã lùi được bao nhiêu thời gian? Quy định về tốc độ tối đa, tối thiểu giữa các phương tiện chạy trên đường cao tốc và hiệu lực của 6 biển báo ven đường với xe đầu kéo cũng bị yêu cầu có câu trả lời.

Tại phiên giám đốc thẩm ngày 30/11/2018, Uỷ ban thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm; tuyên huỷ hai bản án hình sự sơ thẩm, phúc thẩm mở tại TAND thị xã Phổ Yên và TAND tỉnh Thái Nguyên. Trả hồ sơ vụ án điều tra lại.

