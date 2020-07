Gã đàn ông từ An Giang ra Phú Quốc hiếp dâm bé gái 12 tuổi

Sáng 4-7, Công an huyện Phú Quốc đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Danh (56 tuổi; quê An Giang) để điều tra làm rõ hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".



Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 2-7, Danh dụ dỗ bé H.T.Q.N (12 tuổi, sống gần nhà Danh) đến nhà của Danh chơi và nói sẽ cho một số đồ chơi. Tin lời, bé N. đến nhà Danh chơi thì bị Danh dụ dỗ thực hiện hành vi đồi bại. Khi đang thực hiện hành vi đồi bại với bé N. thì bị mẹ của N. phát hiện nên Danh bỏ chạy. Ngay lập tức, gia đình bé N. đã báo với công an.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Phú Quốc phối hợp với Công an xã Dương Tơ đã truy bắt Danh. Đến tối cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được Danh khi đang lẩn trốn và đưa về trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan chức năng, Danh thừa nhận hành vi đồi bại của mình, ngoài ra Danh còn khai nhận thêm từ năm 2019 đến nay Danh đã 3 lần thực hiện hành vi đồi bại với bé N.

Danh từ An Giang ra Phú Quốc mưu sinh bằng nghề buôn bán đồ chơi trẻ em và đồ ăn vặt tại xã Dương Tơ.

