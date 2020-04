Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, tối 7/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ Đường), Nguyễn Đức Mạnh và Phạm Ngọc Quý (đều trú tại tỉnh Thái Bình) về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở để điều tra.

Sau khi tiến hành mở rộng điều tra, Công an tỉnh Thái Bình liên tiếp làm rõ nhiều vụ việc liên quan đến Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, Đường "Nhuệ") và nhiều hành vi, việc làm trái pháp luật của vợ chồng Đường Dương được cơ quan công an làm sáng tỏ.

Chân dung vợ chồng Nguyễn Xuân Đường - Nguyễn Thị Dương. Ảnh: TL

Liên quan đến vụ án Đường "Nhuệ", Ban chỉ đạo 1539 tỉnh Thái Bình vừa có thông báo về kết quả điều tra ban đầu. Theo đó, từ tháng 12/2017, bằng thủ đoạn đe dọa, gây rối và khống chế, Đường "Nhuệ" và đồng bọn đã buộc Công ty Thành Phát - là công ty làm dịch vụ hỏa táng cho Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (tỉnh Nam Định) phải ngừng hoạt động tại tỉnh Thái Bình.

Tiếp đó, Đường cùng Ninh Đức Lợi (SN ) tìm cách thâu tóm địa bàn bằng cách tự tuyên bố là Chủ tịch Hiệp hội tang lễ (đã được các công ty dịch vụ tang lễ thành lập từ trước, nhưng không xin phép chính quyền công nhận).

Lúc này, đối tượng đứng ra phân chia địa bàn hoạt động cho các công ty dịch vụ tang lễ và tự ý đặt ra quy định về các khoản nộp bắt buộc tính trên số ca hỏa táng (được gọi là hội phí và quỹ từ thiện). Tuy nhiên, toàn bộ số tiền đó là do Đường thu và toàn quyền quyết định.

Đối tượng Đường tự tuyên bố là Chủ tịch Hiệp hội tang lễ, thu mỗi ca hỏa táng 500 nghìn đồng. Ảnh: V.Dũng

Bằng các hành vi đe dọa, cưỡng ép, Đường đã buộc các công ty hoạt động dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh phải chấp nhận các quy định của mình. Do lo sợ bị trả thù, các công ty này không dám tố cáo đến các cơ quan chức năng.



Ngày 22/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường và Ninh Đức Lợi (SN 1974), trú tại phường Bồ Xuyên (cùng TP. Thái Bình) về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 3 Điều 170 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra lệnh bắt tạm giam Ninh Đức Lợi để điều tra.

Cũng theo Ban chỉ đạo 1539 tỉnh Thái Bình, những ngày gần đây, dư luận đã cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến các hành vi có dấu hiệu thao túng, khống chế, thông đồng trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất của vợ chồng Đường Dương và đồng phạm.

Cơ quan công an tỉnh Thái Bình tiến hành khám xét nơi ở của vợ chồng Đường Dương. Ảnh: T.Du

Qua xác minh và mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự vì có sai phạm tại cuộc đấu giá 01 lô đất ở thuộc phường Bồ Xuyên (TP Thái Bình).

Trong số 4 bị can bị bắt về tội danh trên có 2 người đang công tác tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình (Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình); 2 người công tác tại Quản lý phát triển quỹ đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình).

Tòa nhà của vợ chồng Đường "Nhuệ" vừa bị tạm đình chỉ thi công do vi phạm trật tự xây dựng. Ảnh: K.M

Việc khởi tố vụ án và các bị can nêu trên thể hiện quan điểm nhất quán của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình và các cơ quan chức năng trong việc xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong đấu giá quyền sử dụng đất. Vụ việc này hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục tập trung điều tra, làm rõ các hành vi phạm tội liên quan đến hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất khác trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo 1593 tỉnh Thái Bình đã yêu cầu cơ quan chức năng tập trung điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng, đặc biệt đối với các cán bộ có liên quan, không bao che, bỏ lọt, bỏ sót tội phạm và người phạm tội, không làm oan sai cho người vô tội và tuyệt đối không có vùng cấm.

Đức Tùy

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật