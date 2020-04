Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, thời gian qua, vụ án Nguyễn Xuân Đường (SN 1971) cùng vợ Nguyễn Thị Dương (SN 1980), trú tại phường Kỳ Bá bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt giam để điều tra về tội Cố ý gây thương tích đang thu hút sự quan tâm của dư luận và người dân địa phương.



Vụ án xuất phát từ việc ngày 02/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an Thái Bình tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm của anh Trịnh Ngọc Anh (SN 1996), trú tại xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương về việc, ngày 30/3, anh bị một số đối tượng đánh gây thương tích tại Công ty TNHH Đường Dương.

Vợ chồng đối tượng Nguyễn Xuân Đường - Nguyễn Thị Dương. Ảnh: TL

Sau khi điều tra, căn cứ kết quả giám định thương tích 14% của bị hại và các tài liệu thu thập được, ngày 7/4 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh và Phạm Ngọc Quý về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở để điều tra. Bắt đầu từ đây nhiều hành vi, việc làm trái pháp luật của vợ chồng Đường "Nhuệ" được cơ quan công an làm sáng tỏ.

Căn cứ kết quả điều tra đối với vợ chồng bị cáo Đường Dương, ngày 16/4 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật hình sự đối với 4 bị can.

Cho đến thời điểm hiện tại, có 4 cán bộ tỉnh Thái Bình liên quan đến vụ án Đường "Nhuệ" bị bắt giam. Ảnh: K.M

Gồm: Phạm Văn Hiệp (SN 1984), trú tại tổ 36, phường Trần Lãm - Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình; Vũ Gia Thành (SN 1977), trú tại tổ 7, phường Hoàng Diệu (cùng TP. Thái Bình) - là đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp; Trịnh Thị Minh Thúy (SN 1970), trú tại tổ 5, phường Trần Hưng Đạo - Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên; Hà Văn Dũng (SN 1984, trú tại tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, cùng TP. Thái Bình) - nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình.

Đáng chú ý, chồng của bị cáo Trịnh Minh Thúy là ông Vũ Mạnh Thía - Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình có nghị quyết điều động giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh.

Chồng của bị cáo Trịnh Minh Thúy vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình điều chuyển công tác. Ảnh: TL

Liên quan đến sự việc trên, đại diện Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình cho biết, trên cơ sở quy định của Đảng và công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình chủ động quyết định điều động công tác đối với ông Thía chứ không phải do bà Thúy bị khởi tố liên quan đến vụ án Đường Dương mà ông bị điều chuyển công tác.

Trước đó, 2 bị cáo Phạm Văn Hiệp và Vũ Gia Thành – công tác tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình (Sở Tư pháp) cũng bị đơn vị sở tại ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng sau khi 2 người này bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đức Tùy

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật