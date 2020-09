Đường dây cá độ 42 tỷ đồng đặt ở làng

Trong lúc đang "ăn nên làm ra", thu hút được nhiều con bạc tham gia sát phạt qua mạng internet thì đường dây này bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá.



Giữa năm 2020, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được nguồn tin từ trinh sát, tại huyện Lâm Hà đã hình thành một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với quy mô lớn, ảnh hưởng tới an ninh trật tự.

"Chỉ trong thời gian rất ngắn, đường dây này đã thu hút được nhiều người có máu đỏ đen tham gia cá cược với số tiền giao dịch rất lớn!...", Đại tá Phạm Hồng Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết.

Sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, nhiều cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự từng kinh qua các vụ án lớn liên quan đến tội phạm công nghệ cao được huy động vào cuộc, lần theo dấu vết tội phạm trên mạng internet để thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ.

Mặc dù mạng cái đặt tại vùng quê nhưng các đối tượng hoạt động rất tinh vi, chuyên nghiệp, thường không gặp nhau trực tiếp mà thực hiện cá cược, chuyển tiền thắng thua đều qua mạng internet.

Khi tài liệu, chứng cứ vụ án đã được thu thập, ngày 28-8-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 12 đối tượng có liên quan. Trong đó, 6 đối tượng vừa tổ chức đánh bạc, vừa đánh bạc, 6 đối tượng tham gia đánh bạc.

Các đối tượng cá độ qua mạng do Lương Ngọc Tuyển cầm đầu.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Lương Ngọc Tuyển (SN 1966, thường trú tại TP Hồ Chín Minh), Phan Nhật Cường (SN 1986), Lê Phong Nhã (SN 1977), cùng trú thôn Liên Trung, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà; Đào Đức Phúc (SN 1982), Nguyễn Ngọc Phong (SN 1991) cùng trú tại thôn Vân Khánh, xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà; Nguyễn Bách Dũng (SN 1982), Đỗ Đăng Tuyền (SN 1981) cùng trú thôn Phù Dương, xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà; Hoàng Ngọc Cường (SN 1985, ngụ tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà), Phan Lạc Nghĩa (SN 1972, trú thôn Đạ Sar, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà), Nguyễn Văn Tý (SN 1972, trú thôn Liên Hồ, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà), Lô Văn Trình (SN 1992, trú thôn 6, xã Tân Thanh,huyện Lâm Hà) và Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1996, trú thôn Liên Kết, xã Liên Hà).



Tại cơ quan điều tra, khi biết không thể quanh co chối tội, Lương Ngọc Tuyển khai do thời gian qua nhiều đường dây cờ bạc, cá độ qua mạng internet đặt tại các thành phố lớn bị Công an phát hiện, bắt giữ nên giữa năm 2020, đối tượng này rời TP HCM, về nhà mình tại thôn Liên Trung, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà để tổ chức cá độ bóng đá và ghi số đề với suy nghĩ dễ dàng qua mắt cơ quan Công an.

Đối tượng Lương Ngọc Tuyển.

Lương Ngọc Tuyển khai nhận, giữa tháng 6-2020, Tuyển giao dịch qua điện thoại với một người tên Trương Đức Tâm (chưa rõ lai lịch) để nhận một tài khoản cá cược bóng đá, kèm theo mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản trên (tài khoản master). Trong tài khoản này có 300.000 điểm (thường gọi là điểm đô), thỏa thuận giá trị quy đổi khi sử dụng 1 điểm trong tài khoản để cá cược là 6.000 đồng/điểm (gọi tắt là "đô 6").

Sau khi có tài khoản trên, Tuyển chia thành các tài khoản nhỏ (tài khoản con), chuyển cho Đào Đức Phúc, Hoàng Ngọc Cường, Hùng "lũi" (chưa xác định được lai lịch) và Phan Lạc Nghĩa sử dụng, điều hành. Các bên thoả thuận tính tiền thắng thua hằng tuần và thanh toán tiền bằng hình thức chuyển khoản cho nhau.

Bốn đối tượng trên sau đó chia tài khoản con (member) này thành nhiều tài khoản khác. Điển hình như Phúc chia 6 tài khoản khác, chuyển cho Phan Nhật Cường, Nguyễn Bách Dũng... Dũng lại chuyển tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản sang cho Đỗ Đăng Tuyền và Nguyễn Ngọc Phong sử dụng.

Các "con bạc" liên kết thành đường dây tổ chức đánh bạc với các "mắt xích", chia thành các bậc, tầng. Đường dây cá độ do Lương Ngọc Tuyển cầm đầu tổ chức đặt cược nhiều trận bóng đá các giải châu lục, ăn thua quy đổi bằng tiền thật.

Nhiều "chân rết" của Lương Ngọc Tuyển trở thành những tay bạc tích cực trong việc lan toả các tài khoản đến nhiều kẻ "khát bạc" trên địa bàn huyện Lâm Hà và nhiều địa phương khác của tỉnh Lâm Đồng.

Chỉ trong thời gian ngắn, đường dây cá độ qua mạng internet đặt tại vùng quê này đã trở nên quen thuộc với nhiều con bạc, thu hút được hàng trăm người tham gia đặt cược cá độ. Tới thời điểm bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá, bắt giữ, tổng giá trị giao dịch trong đường dây này được tính bằng điểm "đô", quy đổi giá trị tương ứng 42 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá vừa vị Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá.

Theo cơ quan điều tra, Lương Ngọc Tuyển từng sinh sống ở huyện Lâm Hà, sau chuyển đến TP HCM. Ngoài điều hành đường dây cá độ đặt tại huyện Lâm Hà, nhiều khả năng Lương Ngọc Tuyển còn cùng lúc làm chủ 2,3 đầu mạng cá độ khác (tạm gọi là mạng tổng). Đường dây cá độ vừa bị Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá chỉ là một nhánh trong đường dây tổ chức đánh bạc khác có thể vẫn đang còn hoạt động.

Mở rộng điều tra, ngoài tổ chức cá độ bóng đá qua mạng, đường dây do Lương Ngọc Tuyển cầm đầu còn tổ chức ghi số đề với giá trị sát phạt đã lên trên 10 tỷ đồng. Ngoài các đối tượng vừa bị bắt giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đang triệu tập nhiều đối tượng khác có liên quan lên lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Theo Công an Nhân dân

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật