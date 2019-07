Ngày 8/7, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ đối với Hồ Văn Khê (ngụ huyện Trảng Bom) để phục vụ công tác điều tra về hành vi giết người. Vụ án nghiêm trọng này vừa xảy ra trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Hiện trường vụ án mạng

Theo đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 8/7, ông P.V.L (ngụ khu 4, ấp Tân Hợp) nghe tiếng chửi bới, rượt đuổi nhau bên nhà hàng xóm liền ra tìm hiểu thì phát hiện bà Trịnh Thị H. (75 tuổi, hàng xóm của ông L.) đã nằm bất tỉnh trên vũng máu, bên cạnh là Hồ Văn Khê (48 tuổi, ngụ cùng ấp) tay vẫn cầm một tuýp sắt, mặt đằng đằng sát khí. Tuy nhiên, khi được ông L. khuyên bình tĩnh, bỏ hung khí xuống, đối tượng không chịu nghe còn rút dao trong người ra định đâm bà H.. Thấy vậy, ông L. liền xông tới tước được con dao, đẩy đối tượng ra xa nạn nhân và tri hô hàng xóm tới giúp đỡ.

Sau khi khống chế được đối tượng người dân vội đỡ bà H. dậy đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong, trên cơ thể bị nhiều vết thương.

Sự việc được người dân đã báo sự việc lên cơ quan công an ngay sau đó. Đối tượng Khê bị người dân bắt giữ giao cho công an điều tra vụ việc. Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định do mâu thuẫn với bà H., đối tượng Hồ Văn Khê cầm theo tuýp sắt dài khoảng 1 mét tìm đến tận nhà hàng xóm để gây án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bảo Hằng

