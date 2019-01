Trước đó, chiều ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) nhận được đơn trình báo của chị T. về việc mình bị 1 đối tượng giấu mặt dùng clip nhạy cảm của chị và bạn trai để uy hiếp. Đối tượng trên yêu cầu chị T. phải đưa 50 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán clip lên mạng xã hội. Do hoảng sợ nên chị T. đã đưa 50 triệu đồng cho đối tượng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bảo Thắng đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT đã xác định đối tượng dùng clip nhạy cảm để cưỡng đoạt số tiền 50 triệu đồng của chị T. là Trịnh Xuân Định (SN 1990, trú tại thôn Phẻo, xã Xuân Giao, huyên Bảo Thắng).

Tại cơ quan Công an, bước đầu Định khai nhận: Do có lần vô tình cầm điện thoại của bạn mình là người yêu của chị T. Định thấy có clip nhạy cảm của 2 người nên đã nảy sinh ý định tống tiền chị T.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Thắng đã thu giữ toàn bộ số tiền đối tượng Trịnh Xuân Định cưỡng đoạt và toàn bộ tang vật có liên quan trong vụ việc để điều tra làm rõ.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với phóng viên Báo Gia đình và Xã hội, Thạc sỹ Luật học Vũ Tuấn – Công ty TNHH tư vấn Hưng Việt bày tỏ quan điểm: Trong xã hội hiện đại, quyền đối với hình ảnh của cá nhân là một trong những quyền rất quan trọng được pháp luật bảo vệ. Quyền này được quy định tại khoản 1, điều 21 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình”. Và được cụ thể hóa tại điều 32 - Bộ luật dân sự 2015 quy định về Quyền của cá nhân đối với hình ảnh:

“1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.

Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.

…”

Như vậy, việc sử dụng clip của chị T. và bạn trai chị T. phải được sự đồng ý của hai người họ. Trong vụ việc nêu trên, đối tượng Định đã có hành vi lưu trữ trái phép hình ảnh cá nhân của chị T. và bạn trai chị T. hành vi của Định đã vi phạm quy định của Hiến pháp và Bộ luật dân sự.

Ngoài ra, đối tượng Định đã sử dụng clip đó uy hiếp tinh thần của chị T. nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền 50 triệu đồng. Hành vi nêu trên đã đủ cấu thành hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điều 170 Bộ luật hình sự năm 2015:

“Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

e) Tái phạm nguy hiểm.

…”

Căn cứ vào các quy định được trích dẫn ở trên, đối tượng Định có thể bị xử lý hình sự về tội Cưỡng đoạt tại sản, khung hình phạt được áp dụng theo khoản 2 là từ 03-10 năm tù (Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng).

Ngoài việc xử lý hình sự đối tượng Định, trường hợp chị T. chứng minh được thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng Định (ví dụ: chi phí điều trị do bị sốc tinh thần phải nhập viện vì bị uy hiếp; hậu quả do hành vi phát tán clip của Định…), chị T. có quyền yêu cầu Định phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại điều 13, Bộ luật dân sự 2015: “Cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự bị xâm phạm được bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.”

Nguyễn Đạt

