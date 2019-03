Doanh nhân Trung Quốc nghi cầm đầu băng ma tuý 300 kg ở Sài Gòn

Ngày 21/3, Cục cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Bộ Công an) cho biết đang lấy lời khai gần 20 nghi can liên quan vụ bắt 300 kg hàng đá tại TP HCM. Những người này đa phần có quốc tịch Trung Quốc, 3 người Việt Nam; thuộc đường dây mua bán, vận chuyển hàng tấn ma tuý từ Tam Giác Vàng về Việt Nam.

Nghi can người Trung Quốc bị bắt. Ảnh: Q.T

Sau thời gian dài đeo bám, chiều hôm qua, hàng trăm trinh sát Bộ Công an, Đặc nhiệm Biên Phòng Miền Nam, Công an TP HCM, Đăk Nông... đã vây bắt nhóm người này trước cửa Công ty Hasan trong khu dân cư phường Bình Hưng Hoà B (quận Bình Tân, TP HCM). Công ty kinh doanh may mặc xuất khẩu này đứng tên người phụ nữ 40 tuổi - là nhân tình của ông trùm ma tuý 56 tuổi người Trung Quốc.

Lực lượng chức năng khống chế nhiều người, thu giữ trong xe bán tải đậu trước Công ty Hasan hàng trăm gói nylon đựng 300 kg ma tuý đá - ước tính trị giá 600 tỷ đồng.

Kho hàng của công ty là dãy nhà cấp bốn, mái tôn cũ kỹ nhưng được gắn camera khắp nơi và được nhiều nhân viên bảo vệ canh giữ. Tại đây có nhiều bao tải hàng trùng với tang vật các vụ bắt ma tuý "khủng" ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đăk Nông... trước đó.

Theo cơ quan điều tra, trong suốt 5 năm thành lập, Công ty Hasan chỉ có 40 tờ khai hàng hóa may mặc. Doanh nghiệp này là bình phong cho trùm ma túy người Trung Quốc thực hiện các vụ trung chuyển, buôn bán hàng cấm. Đồng phạm của ông này thuê nhà, khách sạn gần đó để tiện trao đổi, cảnh giới.

Các nhân viên bảo vệ người Việt được thuê trông coi kho nhưng không biết công ty kinh doanh gì. Bởi mỗi khi nhập "hàng", nhóm người Trung Quốc đuổi họ đi nơi khác.

300 kg ma túy đá tìm thấy trên xe bán tải. Ảnh: Q.T

Trước đó, Bộ Công an phát hiện nhiều vụ ma túy "khủng" liên quan đường dây này. Như hôm 17/2, nhà chức trách vây bắt gần 300 kg ma tuý tổng hợp được vận chuyển qua khu vực cửa khẩu Cầu Treo, bắt giữ nghi phạm cầm đầu Vangchueyang Briachear (25 tuổi, quốc tịch Lào).

Hay hồi tháng 10/2018, chiếc bán tải chở hơn 300 kg ma tuý đá bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình phát hiện. Nghi phạm người Lào khai vận chuyển thuê cho nhóm người Trung Quốc từ Hà Tĩnh vào Đà Nẵng để lấy tiền công 10.000 USD.

Bộ Công an đang phối hợp cùng nhiều tỉnh thành để mở rộng điều tra.

Theo VnExpresss

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật