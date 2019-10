Đỡ nhát kéo oan nghiệt cho vợ sắp cưới, người đàn ông bị đâm chết tức tưởi

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang chiều nay cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Trần Hữu Phương (42 tuổi, ngụ xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi " Giết người ".

Theo điều tra, Phương và chị Lê Thị Thu Hà (29 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy) kết hôn vào năm 2011, cả hai có với nhau 2 con chung.

Quá trình chung sống, Phương và chị Hà thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm và tiền bạc. Hồi cuối tháng 8, cả hai ly hôn, chị Hà nuôi hai con nhỏ và chuyển lên TP.HCM thuê nhà trọ sinh sống.

Sau đó, chị Hà quen với anh Trần Tuấn Hạnh (35 tuổi, ngụ quận 7); cả 2 vừa đăng ký kết hôn và chuẩn bị đám cưới.

Khoảng 14h chiều 16/10, Phương hẹn Hà đến quán cà phê ở xã Đông Hòa Hiệp để giải quyết chuyện phân chia tài sản và nuôi con. Chị Hà và anh Hạnh cùng với 3 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi ô tô đến quán.

Tại quán, Phương, chị Hà và anh Hạnh ngồi chung 1 bàn, còn 3 nam thanh niên nằm võng bên cạnh.

Trong lúc nói chuyện, Phương và chị Hà xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Bất ngờ, Phương dùng cây kéo giấu trong người định đâm chị Hà.

Lúc này, anh Hạnh lao qua can ngăn thì bị Phương đâm 1 nhát trúng vào tim. Chưa dừng lại, Phương tiếp tục dùng kéo đâm vợ cũ thương tích.

Anh Hạnh gục xuống đường, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi, anh Hạnh tử vong do bị đâm thủng tim dẫn đến sốc mất máu cấp.

Gây án xong, Phương bỏ về nhà, sau đó thì bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Phương khai nhận không có ý định đâm anh Hạnh. Gã khai do tức giận vì bị phản bội nên định ra tay giết vợ cũ là chị Hà.

