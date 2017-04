Diễn biến mới vụ nữ nhân viên gác chắn tàu mang thai bị hành hung

Sáng 14/4, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Trung tá Đỗ Xuân Trung, Trưởng Công an phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, sau khi nắm được thông tin sự việc một nữ nhân viên gác chắn tàu đang mang thai bị người đàn ông điều khiển ô tô hành hung, đơn vị này đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

“Sau khi mời lái xe và nạn nhân đến làm việc để lấy lời khai ban đầu, chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên đội Điều tra Tổng hợp – Công an quận Thanh Xuân để điều tra, xử lý theo thẩm quyền”, Trung tá Trung cho hay.

Khu vực đường ngang xảy ra sự việc. Ảnh: N.T

Về phía Công an quận Thanh Xuân cho biết, sau khi nắm bắt sự việc, cơ quan công an đã mời được người lái xe là Lê Tuấn H. đến trụ sở làm việc.

“Bước đầu người lái xe này cho rằng, mình không đánh nữ nhân viên gác chắn tàu. Việc lời qua tiếng lại là do 2 nữ nhân viên gác chắn tàu chửi anh ta. Cơ quan công an cũng đang làm việc với chị Nguyễn Thị Hồng H. để có hướng xử lý”, đại diện công an quận Thanh Xuân cho biết.

Tài xế bị tố hành hung nữ nhân viên gác tàu đang mang thai.

Ở diễn biến liên quan, ông Trần Hữu Minh - Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, đơn vị đã nắm rõ được sự việc đồng thời sẽ đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm minh.

Nhân viên đường sắt không phải lo sợ trước những lời đe dọa của các đối tượng cố tình hành hung, coi thường kỷ cương pháp luật.

Ông Minh cũng khuyến cáo người đi đường mỗi lần qua các đường ngang tuyệt đối tuân thủ tín hiệu cảnh báo, luật Giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn tính mạng của bản thân và cho cả người khác.

Theo đơn trình bày của chị Nguyễn Thị Hồng H – nhân viên gác tàu, sự việc xảy ra vào khoảng 8h20 ngày 11/4 tại đường ngang Định Công (Hà Nội). Lúc này, khi có tín hiệu chuông đèn đường bộ, chị giơ cờ thông báo cho người và các phương tiện dừng lại để ưu tiên cho tàu hỏa sắp tới. Thế nhưng, một người đàn ông điều khiển xe Toyota Innova 7 chỗ vẫn cố tình điều khiển xe băng qua, nằm giữa đường ray. Thấy vậy, chị đã mở barie để người đàn ông lái xe qua. Trong lúc chạy qua đường ray, xe 7 chỗ va quệt với một xe máy. Lái xe cho rằng chị kéo barie va quệt với chiếc xe của mình nên đã dừng xe rồi chạy vào chửi bới, lăng mạ nữ nhân viên. Sau đó, một nữ nhân viên khác chạy tới can ngăn nhưng cũng bị người đàn ông có hành vi lăng mạ, dọa nạt. Sau khi đánh chị H. choáng váng, một bên mặt bị sưng lớn thì người đàn ông mới chịu bỏ đi.

Nhật Tân