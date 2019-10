Diễn biến điều tra mới nhất đường dây cá độ trăm tỷ tại Bắc Giang

Cục CSHS – Bộ Công an ngày 14-10 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng Dương Quang Minh (SN 1988), trú tại phường Lê Lợi, TP Bắc Giang; Nguyễn Minh Hoàng (SN 1987), trú tại phường Trần Nguyễn Hãn, TP Bắc Giang; Nguyễn Văn Khương (SN 1987), trú tại phường Xương Giang, TP Bắc Giang và Nguyễn Văn Hiện (SN 1991), trú tại huyện Việt Yên (Bắc Giang) về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Một đối tượng khác, là Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1991, vợ Dương Quang Minh) bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Các đối tượng chính trong vụ án

Như ANTĐ thông tin, đầu tháng 10-2019, sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, Cục CSHS phối hợp với các đơn vị chức năng đã bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá trên trang web bong88.com do Dương Quang Minh (SN 1988, có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích), trú tại phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cầm đầu.

Ngôi biệt thự của vợ chồng "ông trùm" Minh, Vân

Hoạt động phạm tội của số đối tượng trên bị trinh sát phòng Điều tra hướng dẫn, phòng chống tội phạm có tổ chức - Cục Cảnh sát hình sự phát giác từ khoảng tháng 3-2019. Dưới hình thức kinh doanh karaoke, cầm đồ, Dương Quang Minh chủ yếu lén lút tổ chức đánh bạc qua mạng.

Đầu tháng 10-2019, trên cơ sở thu thập đủ chứng cứ, tài liệu, trinh sát Cục CSHS phối hợp với Cục an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành bắt 5 đối tượng Minh, Vân, Hoàng, Khương và Hiện.

Lời khai của các đối tượng thể hiện, khoảng giữa năm 2018, Nguyễn Văn Khương được Dương Quang Minh chỉ đạo đàn em là Nguyễn Minh Hoàng (Hoàng là người được Minh thuê để làm kỹ thuật, quản lý các trạng mạng cá độ bóng đá) “cắt” cho Khương 1 trang mạng cá độ bóng đá trên trang Web bong88.com, với tên tài khoản là Tvvb26.

Sau đó, Khương và Minh thống nhất quy ước 1 điểm trong tài khoản tương ứng với 6.000 đồng. Cứ đến ngày thứ 2, thứ 3 hàng tuần, các đối tượng chốt số tiền thắng, thua và thanh toán.

“Ông trùm” Minh còn giao Phan Đức Anh (SN 1994, đang bỏ trốn), chuyên đi thu tiền cá độ bóng đá của Khương. Ngoài ra, Khương sẽ trả tiền cho Minh qua nhiều tài khoản.

Sau khi nhận tài khoản cá độ bóng đá, Khương tiếp tục chia thành nhiều tài khoản, trong đó, Khương sử dụng tài khoản Tvvb2604, còn tài khoản Tvvb2632 giao cho Nguyễn Văn Hiện; và thứ 3 hàng tuần chốt tiền thắng thua, để Hiện đưa cho Khương bằng tiền mặt, với quy ước 1 điểm là 15.000 đồng.

Bước đầu cơ quan Công an xác định, trong 3 tháng gần đây, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản cá độ bóng đá với số tiền giao dịch từ vài chục tỷ đồng đến khoảng 300 tỷ đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

