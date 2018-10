Đến dự sinh nhật bạn, trộm laptop và iPhone

Chiều 23/10, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang tạm giữ Nguyễn Huy Thắng (21 tuổi, trú xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Nguyễn Huy Thắng. Ảnh: Nhật Tuấn.

Trưa 2 ngày trước (21/10), anh Phạm Đình Mạnh (trú thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc) mời bạn bè trong đó có Thắng đến dự sinh nhật của mình. Sau tiệc rượu, mọi người tiếp tục ca hát chúc mừng sinh nhật.

Lợi dụng lúc mọi người đang vui vẻ, nam thanh niên này lẻn vào phòng lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 6 và máy tính laptop rồi mang giấu, chờ cơ hội để bán.

Tang vật vụ án. Ảnh: Nhật Tuấn.

Sau cuộc vui, anh Mạnh không thấy điện thoại và laptop của mình nên trình báo lên cơ quan chức năng.

Vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Nghi Lộc xác định Thắng là nghi can. Tại công an, 9X khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo hồ sơ của cảnh sát, Thắng từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

