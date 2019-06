Đau lòng người cha 80 tuổi chém chết con trai trong cơn say

Ngày 12/6, Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, đơn vị này đã bàn giao ông Lô Văn Viên (80 tuổi, trú bản Bà, xã Hữu Kiệm) cho Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra về việc người đàn ông gây ra cái chết cho con trai Lò Văn V. (47 tuổi) trước đó.

Ông Viên bị bắt sau một ngày lẩn trốn. Ảnh: NĐT

Được biết, sau khi chém gục con trai, người đàn ông này tìm đến nhà người quen cách nhà 50km để lẩn trốn thì bị bắt sau đó.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Lô Văn Viên khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo thông tin điều tra, vào chiều tối 9/6, ông Viên làm thầy cúng nên có đến nhà một người trong bản để làm lễ vía cho gia chủ. Sau khi hoàn thành thì ông Viên được gia đình mời ở lại ăn cơm và uống rượu.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: ĐTHNA

Khi trở về nhà, anh Lô Văn V. thấy cha say nên đã lên tiếng trách móc. Lời qua tiếng lại, nghĩ rằng con trai hỗn hào, trong lúc bức xúc, cộng với có hơi men trong người, ông Viên dùng dao chém 2 nhát vào đầu và tay của con trai. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong vào sáng 10/6.

Được biết, anh Vông đã 47 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình, lại không có công việc ổn định nên bố con rất hay cãi vã, mâu thuẫn.

