Đâm chém bạn gái đến gãy cả dao vì không nối lại được "tình xưa"

Ngày 15/7, Công an quân Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Tuấn Lập (SN 1991, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi "Cố ý giết người".

Lập và chị M (SN 1995, trú tại Hưng Yên) có quan hệ tình cảm yêu đương từ khoảng cuối năm 2019. Trong quá trình yêu nhau, giữa hai người thường xuyên xảy ra xích mích, cãi vã nên chị M đã chặn mọi liên lạc với Lập một thời gian sau đó.

Đến tháng 4/2029, lập tìm đến chỗ trọ của M yêu cầu chị này bỏ chặn liên lạc với anh ta trên điện thoại. Tuy nhiên chỉ được một thời gian ngắn, chị M lại tiếp tục chặn Zalo, Facebook của Lập.

Bực tức, Lập đi siêu thị mua một con dao, vào ngày 6/7, nam thanh niên này mang theo dao đi xe máy đến phố Trúc Bạch (nơi chị M đang học nghề) để tìm gặp. Đến 15h cùng ngày, chị M và Lập đi về khu vực phố Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội). Tại đây, Lập đề nghị nối lại tình cảm, nhưng hai người tiếp tục cãi vã, chị M không đồng ý.

Uất ức vì không "nối" lại được tình xưa, Lập dùng con dao mang theo đâm, chém nhiều nhát vào vùng đầu, vai trái, cổ và tay chị M. Khi thấy dao gẫy, Lập vứt lại hiện trường rồi bỏ chạy.

Trên đường đi, sẵn sự côn đồ trong người, Lập cho rằng anh trai chị M đã ngăn cản "mối tình" này. Lập rẽ vào siêu thị mua một chiếc liếc dao với mục đích đi tìm an trai người yêu cũ để trả thù. Do không tìm được, Lập cất liếc dao vào cốp xe máy và quay lại hiện trường thì bị cơ quan công an bắt giữ.

