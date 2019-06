'Đại gia Trịnh Sướng chỉ là một mắt xích trong vụ án lớn'

Trao đổi với Zing.vn tối 5/6, lãnh đạo VKSND Đắk Nông cho biết 9h sáng 6/6, Công an tỉnh tổ chức họp báo công bố thông tin vụ mua bán xăng giả liên quan đến đại gia Trịnh Sướng (Tám Sướng, 50 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, trụ sở tại thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

"Còn nhiều thông tin bất ngờ. Trịnh Sướng chỉ là một mắt xích trong vụ án", lãnh đạo VKSND Đắk Nông nói.

Xe của Bộ Công an và Công an Đắk Nông chở lực lượng điều tra đến kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng để khám xét. Ảnh: Việt Tường.

Theo Công an Đắk Nông, ông Sướng đang bị tạm giữ hình sự về hành vi Sản xuất và mua bán hàng giả. Đây là chuyên án do công an tỉnh này phối hợp với cảnh sát kinh tế của Bộ Công an điều tra.

Hai ngày 31/5 và 1/6, tại địa chỉ 33 Huỳnh Văn Chính, ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng), cảnh sát khám xét kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng của Tám Sướng. Đây cũng là nơi ở và làm việc của đại gia nổi tiếng miền Tây.

Tối 30/5, cơ quan điều tra đọc lệnh khám kho. Ông Sướng sau đó có biểu hiện không ổn về sức khỏe nên vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Sáng hôm sau, đại gia xăng dầu xuất viện và được lực lượng chức năng đưa về kho Phú Mỹ Hưng để chứng kiến khám xét.

Ông Lý Văn Nhu, Trưởng ấp Thạnh Lợi, cho biết ông được mời đến để nghe cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét. Ông này cũng chứng kiến vụ việc trong suốt hai ngày và ông Sướng đi đâu cũng bị 1-2 cảnh sát áp sát.

Đến rạng sáng 2/6, nhiều xe cảnh sát mang biển số 80A và 48A rút đi. Xe bồn sau đó ra, vào kho Phú Mỹ Hưng. Nhân viên ở đây nói công việc của họ trở lại bình thường.

Ông Sướng xuất thân trong một gia đình đông anh em ở ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng. Cha mẹ của ông từng có tàu vận tải ở miền Tây. Sau khi cưới vợ, ông Trịnh Sướng bắt đầu mở doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và dần mở rộng quy mô.

Khoảng 2 năm nay, bạn bè thấy ông Sướng hay bàn bạc với đối tác về bản đồ quy hoạch nhà đất ở Sóc Trăng. Đại gia xăng dầu sau đó đầu tư vào bất động sản, mua lại nhà hàng, khách sạn của những người kinh doanh không thành công.

Trong lúc ông Tám Sướng bị điều tra thì một cửa hàng xăng dầu là đại lý của Công ty Mỹ Hưng được xây dựng ở phường 4, TP Sóc Trăng. Ảnh: Việt Tường.

Ngoài hệ thống xăng dầu và bất động sản ở Sóc Trăng, ông chủ Công ty Mỹ Hưng còn có 3 sà lan chở xăng dầu đang đậu ở TP.HCM. Ông Sướng cũng kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn tại Cần Thơ và có hàng lưu kho tại Tiền Giang , Đắk Nông.

Công ty Mỹ Hưng có 18 lần thay đổi giấy phép kinh doanh (lần cuối ngày 28/12/2018), vốn điều lệ 60 tỷ đồng , chỉ có một thành viên.

Doanh nghiệp của ông Trịnh Sướng có quan hệ với 4 ngân hàng, tổng dư nợ trên 568,6 tỷ đồng . Tất cả vốn vay này là ngắn hạn, gồm 1 chi nhánh ngân hàng ở Sa Đéc (Đồng Tháp, trên 147,3 tỷ đồng ), còn lại là 3 chi nhánh ở TP Sóc Trăng.

Bốn năm trước, một trong những công ty thuộc hệ thống xăng dầu của ông Trịnh Sướng bị phạt 50 triệu đồng vì: "Mua bán xăng dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối". Vụ việc trên liên quan đến 2 triệu lít xăng A92 (trị giá lúc đó trên 40 tỷ đồng ) do một công ty trong hệ thống của ông Sướng mua trái quy định từ một doanh nghiệp ở Hóc Môn, TP.HCM.

Theo Tri thức trực tuyến

